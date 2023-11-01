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Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа, пишут СМИ

Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023

Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа, пишут СМИ

Египет разместил десятки танков и бронемашин возле контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с сектором Газа, пишет газета Times of Israel. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T02:12

2023-11-01T02:12

2023-11-01T02:36

в мире

египет

израиль

сектор газа

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Египет разместил десятки танков и бронемашин возле контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с сектором Газа, пишет газета Times of Israel."Египет разместил танки и бронемашины рядом с контрольно-пропускным пунктом в Газу "Рафах", — говорится в статье.По информации издания, рядом с границей находятся "десятки транспортных средств". Добавляется, что размещение тяжелой техники у КПП связано с опасениями Каира из-за возможного наплыва десятков тысяч беженцев."Рафах" — единственный погранпереход между Египтом и сектором Газа. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис израильского премьера передавало, что власти Израиля признали существование плана разведки переселить 2,3 миллиона жителей палестинского анклава на Синайский полуостров в соседнюю страну.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. При активной роли СССР в 1947 году ООН определила создание двух государств — Палестины и Израиля, но образовалось лишь последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также брали заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. Как заявили в ООН, за три недели конфликта в анклаве погибли около 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек

https://ria.ru/20231031/oon-1906192743.html

египет

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сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, египет, израиль, сектор газа, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году