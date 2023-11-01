https://ria.ru/20231101/dym-1906585069.html

Развожаев рассказал, с чем связан дым в бухте

Развожаев рассказал, с чем связан дым в бухте - РИА Новости, 01.11.2023

Развожаев рассказал, с чем связан дым в бухте

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тем, что военные используют табельные... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T07:10

2023-11-01T07:10

2023-11-01T07:17

республика крым

севастополь

михаил развожаев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тем, что военные используют табельные средства маскировки."Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - написал Развожаев.Ранее губернатор сообщал об объявлении воздушной тревоги. Тревога была начата в 6.47 мск.

https://ria.ru/20231101/most-1906583724.html

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, севастополь, михаил развожаев, происшествия