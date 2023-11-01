https://ria.ru/20231101/dym-1906585069.html
Развожаев рассказал, с чем связан дым в бухте
Развожаев рассказал, с чем связан дым в бухте - РИА Новости, 01.11.2023
Развожаев рассказал, с чем связан дым в бухте
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тем, что военные используют табельные... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T07:10
2023-11-01T07:10
2023-11-01T07:17
республика крым
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тем, что военные используют табельные средства маскировки."Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - написал Развожаев.Ранее губернатор сообщал об объявлении воздушной тревоги. Тревога была начата в 6.47 мск.
https://ria.ru/20231101/most-1906583724.html
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республика крым, севастополь, михаил развожаев, происшествия
Республика Крым, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
Развожаев рассказал, с чем связан дым в бухте
Развожаев: дым около бухты связан с используемыми средствами маскировки