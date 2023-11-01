Рейтинг@Mail.ru
В Москве в ДТП со скорой пострадали четыре человека - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 01.11.2023 (обновлено: 19:02 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/dtp-1906705226.html
В Москве в ДТП со скорой пострадали четыре человека
В Москве в ДТП со скорой пострадали четыре человека - РИА Новости, 01.11.2023
В Москве в ДТП со скорой пострадали четыре человека
Скорая помощь столкнулась с двумя легковушками на юго-востоке Москвы, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них в "скорой", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:00
2023-11-01T19:02
происшествия
москва
капотня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906757578_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_56e87816ae223a6557b358b006100849.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с двумя легковушками на юго-востоке Москвы, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них в "скорой", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В районе Капотня произошло ДТП с участием трех автомобилей: двух легковых и скорой помощи", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадали четыре человека, трое из них в машине "скорой". Топливо не разливалось, пожара не последовало. Обстоятельства происшествия уточняются.
москва
капотня
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906757578_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_d19e167566d08f38fac90a42ea4b39f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, капотня
Происшествия, Москва, Капотня
В Москве в ДТП со скорой пострадали четыре человека

В Москве скорая столкнулась с двумя легковушками, пострадали четыре человека

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоследствия ДТП с участием с участием машины скорой помощи на улице Капотня в Москве
Последствия ДТП с участием с участием машины скорой помощи на улице Капотня в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Последствия ДТП с участием с участием машины скорой помощи на улице Капотня в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с двумя легковушками на юго-востоке Москвы, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них в "скорой", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"В районе Капотня произошло ДТП с участием трех автомобилей: двух легковых и скорой помощи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадали четыре человека, трое из них в машине "скорой". Топливо не разливалось, пожара не последовало. Обстоятельства происшествия уточняются.
 
ПроисшествияМоскваКапотня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала