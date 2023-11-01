https://ria.ru/20231101/dtp-1906705226.html
В Москве в ДТП со скорой пострадали четыре человека
В Москве в ДТП со скорой пострадали четыре человека - РИА Новости, 01.11.2023
В Москве в ДТП со скорой пострадали четыре человека
Скорая помощь столкнулась с двумя легковушками на юго-востоке Москвы, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них в "скорой", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:00
2023-11-01T15:00
2023-11-01T19:02
происшествия
москва
капотня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906757578_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_56e87816ae223a6557b358b006100849.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с двумя легковушками на юго-востоке Москвы, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них в "скорой", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В районе Капотня произошло ДТП с участием трех автомобилей: двух легковых и скорой помощи", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадали четыре человека, трое из них в машине "скорой". Топливо не разливалось, пожара не последовало. Обстоятельства происшествия уточняются.
москва
капотня
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906757578_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_d19e167566d08f38fac90a42ea4b39f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, капотня
Происшествия, Москва, Капотня
В Москве в ДТП со скорой пострадали четыре человека
В Москве скорая столкнулась с двумя легковушками, пострадали четыре человека
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с двумя легковушками на юго-востоке Москвы, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них в "скорой", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"В районе Капотня
произошло ДТП с участием трех автомобилей: двух легковых и скорой помощи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадали четыре человека, трое из них в машине "скорой". Топливо не разливалось, пожара не последовало. Обстоятельства происшествия уточняются.