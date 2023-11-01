https://ria.ru/20231101/dtp-1906705226.html

В Москве в ДТП со скорой пострадали четыре человека

В Москве в ДТП со скорой пострадали четыре человека - РИА Новости, 01.11.2023

В Москве в ДТП со скорой пострадали четыре человека

Скорая помощь столкнулась с двумя легковушками на юго-востоке Москвы, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них в "скорой", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:00

2023-11-01T15:00

2023-11-01T19:02

происшествия

москва

капотня

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с двумя легковушками на юго-востоке Москвы, предварительно, пострадали четыре человека, трое из них в "скорой", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В районе Капотня произошло ДТП с участием трех автомобилей: двух легковых и скорой помощи", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадали четыре человека, трое из них в машине "скорой". Топливо не разливалось, пожара не последовало. Обстоятельства происшествия уточняются.

москва

капотня

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, капотня