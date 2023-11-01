https://ria.ru/20231101/drony-1906583172.html
Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году
Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году - РИА Новости, 01.11.2023
Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году
Россия планирует приступить к разработке электроники для производства авиационных беспилотников уже в этом году, средства на эти работы предусмотрены, сообщил в РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T06:32
2023-11-01T06:32
2023-11-01T06:32
технологии
россия
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экономика
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия планирует приступить к разработке электроники для производства авиационных беспилотников уже в этом году, средства на эти работы предусмотрены, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак. "Вместе с отраслью мы уже определились, какой ряд компонентов нам необходим. Проводим их унификацию по классам и типам применения, чтобы уже в ближайшее время начать разрабатывать соответствующую электронику. Причем разрабатывать её мы начнём, не дожидаясь следующего года, уже в этом году. Здесь финансирование ведется в рамках нашей программы развития радиоэлектроники, средства есть", - отметил он, отвечая на вопрос об электронике для выпуска дронов. Шпак также пояснил, что в большинстве своем элементы, которые используются для производства авиабеспилотников, не носят специализированного характера - это все общеиндустриальная компонентная база.
https://ria.ru/20231024/dron-1904835465.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году
Минпромторг: Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия планирует приступить к разработке электроники для производства авиационных беспилотников уже в этом году, средства на эти работы предусмотрены, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак.
"Вместе с отраслью мы уже определились, какой ряд компонентов нам необходим. Проводим их унификацию по классам и типам применения, чтобы уже в ближайшее время начать разрабатывать соответствующую электронику. Причем разрабатывать её мы начнём, не дожидаясь следующего года, уже в этом году. Здесь финансирование ведется в рамках нашей программы развития радиоэлектроники, средства есть", - отметил он, отвечая на вопрос об электронике для выпуска дронов.
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Шпак также пояснил, что в большинстве своем элементы, которые используются для производства авиабеспилотников, не носят специализированного характера - это все общеиндустриальная компонентная база.