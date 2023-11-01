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Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году - РИА Новости, 01.11.2023
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06:32 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/drony-1906583172.html
Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году
Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году - РИА Новости, 01.11.2023
Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году
Россия планирует приступить к разработке электроники для производства авиационных беспилотников уже в этом году, средства на эти работы предусмотрены, сообщил в РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T06:32
2023-11-01T06:32
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия планирует приступить к разработке электроники для производства авиационных беспилотников уже в этом году, средства на эти работы предусмотрены, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак. "Вместе с отраслью мы уже определились, какой ряд компонентов нам необходим. Проводим их унификацию по классам и типам применения, чтобы уже в ближайшее время начать разрабатывать соответствующую электронику. Причем разрабатывать её мы начнём, не дожидаясь следующего года, уже в этом году. Здесь финансирование ведется в рамках нашей программы развития радиоэлектроники, средства есть", - отметил он, отвечая на вопрос об электронике для выпуска дронов. Шпак также пояснил, что в большинстве своем элементы, которые используются для производства авиабеспилотников, не носят специализированного характера - это все общеиндустриальная компонентная база.
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технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году

Минпромторг: Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПроизводство беспилотных летательных
Производство беспилотных летательных - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Производство беспилотных летательных. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия планирует приступить к разработке электроники для производства авиационных беспилотников уже в этом году, средства на эти работы предусмотрены, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак.
"Вместе с отраслью мы уже определились, какой ряд компонентов нам необходим. Проводим их унификацию по классам и типам применения, чтобы уже в ближайшее время начать разрабатывать соответствующую электронику. Причем разрабатывать её мы начнём, не дожидаясь следующего года, уже в этом году. Здесь финансирование ведется в рамках нашей программы развития радиоэлектроники, средства есть", - отметил он, отвечая на вопрос об электронике для выпуска дронов.
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Шпак также пояснил, что в большинстве своем элементы, которые используются для производства авиабеспилотников, не носят специализированного характера - это все общеиндустриальная компонентная база.
 
ТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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