https://ria.ru/20231101/drony-1906583172.html

Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году

Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году - РИА Новости, 01.11.2023

Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году

Россия планирует приступить к разработке электроники для производства авиационных беспилотников уже в этом году, средства на эти работы предусмотрены, сообщил в РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T06:32

2023-11-01T06:32

2023-11-01T06:32

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия планирует приступить к разработке электроники для производства авиационных беспилотников уже в этом году, средства на эти работы предусмотрены, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак. "Вместе с отраслью мы уже определились, какой ряд компонентов нам необходим. Проводим их унификацию по классам и типам применения, чтобы уже в ближайшее время начать разрабатывать соответствующую электронику. Причем разрабатывать её мы начнём, не дожидаясь следующего года, уже в этом году. Здесь финансирование ведется в рамках нашей программы развития радиоэлектроники, средства есть", - отметил он, отвечая на вопрос об электронике для выпуска дронов. Шпак также пояснил, что в большинстве своем элементы, которые используются для производства авиабеспилотников, не носят специализированного характера - это все общеиндустриальная компонентная база.

https://ria.ru/20231024/dron-1904835465.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика