https://ria.ru/20231101/dron-1906696419.html

Над Белгородской областью сбили дрон

Над Белгородской областью сбили дрон - РИА Новости, 01.11.2023

Над Белгородской областью сбили дрон

Средства ПВО России сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:33

2023-11-01T14:33

2023-11-01T14:35

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Средства ПВО России сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России."Первого ноября около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны.

россия

белгородская область

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2023

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россия, белгородская область