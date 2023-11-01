Рейтинг@Mail.ru
В Москве возбудили дело после массовой драки с подростками на парковке ТЦ - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 01.11.2023 (обновлено: 11:06 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/draka-1906621369.html
В Москве возбудили дело после массовой драки с подростками на парковке ТЦ
В Москве возбудили дело после массовой драки с подростками на парковке ТЦ - РИА Новости, 01.11.2023
В Москве возбудили дело после массовой драки с подростками на парковке ТЦ
Трое несовершеннолетних задержаны после массовой драки на парковке торгового центра на севере Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:02
2023-11-01T11:06
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Трое несовершеннолетних задержаны после массовой драки на парковке торгового центра на севере Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, 29 октября группа подростков на парковке одного из торговых центров на Ходынском бульваре избила сверстников. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадали подростки из движения "Редан". "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)... Трое несовершеннолетних задержаны в порядке ст. 91 УПК. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказала Иванова. Она добавила, что сейчас следователи продолжают устанавливать других участников массовой драки.Неформальная молодежная группировка "Редан" получила известность после публикаций в Telegram-каналах и социальных сетях видеороликов с драками участников этого объединения с другими молодежными формированиями.Молодые люди, причисляющие себя к движению, в названии, одежде и символике подражают группировке "Редан" (полное название "Гэйэй Редан") из культового японского комикса Hunter x Hunter. Символом группировки является паук, у каждого члена группировки есть свой номер.
https://ria.ru/20230301/redan-1855145757.html
https://ria.ru/20230420/student-1866684259.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело после массовой драки с подростками на парковке ТЦ

В Москве возбудили уголовное дело после драки с подростками из движения "Редан"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Трое несовершеннолетних задержаны после массовой драки на парковке торгового центра на севере Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, 29 октября группа подростков на парковке одного из торговых центров на Ходынском бульваре избила сверстников. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадали подростки из движения "Редан".
Мужчина печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Росмолодежь направила материалы о группе "Редан" в РКН для блокировки
1 марта, 16:04
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)... Трое несовершеннолетних задержаны в порядке ст. 91 УПК. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказала Иванова.
Она добавила, что сейчас следователи продолжают устанавливать других участников массовой драки.
Молоток в зале судебных заседаний
В Новосибирске оштрафовали студента, собравшего в ТЦ более 300 подростков
20 апреля, 17:02
Неформальная молодежная группировка "Редан" получила известность после публикаций в Telegram-каналах и социальных сетях видеороликов с драками участников этого объединения с другими молодежными формированиями.
Молодые люди, причисляющие себя к движению, в названии, одежде и символике подражают группировке "Редан" (полное название "Гэйэй Редан") из культового японского комикса Hunter x Hunter. Символом группировки является паук, у каждого члена группировки есть свой номер.
 
ПроисшествияМоскваРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала