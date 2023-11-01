https://ria.ru/20231101/draka-1906621369.html
В Москве возбудили дело после массовой драки с подростками на парковке ТЦ
В Москве возбудили дело после массовой драки с подростками на парковке ТЦ - РИА Новости, 01.11.2023
В Москве возбудили дело после массовой драки с подростками на парковке ТЦ
Трое несовершеннолетних задержаны после массовой драки на парковке торгового центра на севере Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:02
2023-11-01T11:02
2023-11-01T11:06
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Трое несовершеннолетних задержаны после массовой драки на парковке торгового центра на севере Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, 29 октября группа подростков на парковке одного из торговых центров на Ходынском бульваре избила сверстников. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадали подростки из движения "Редан". "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)... Трое несовершеннолетних задержаны в порядке ст. 91 УПК. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказала Иванова. Она добавила, что сейчас следователи продолжают устанавливать других участников массовой драки.Неформальная молодежная группировка "Редан" получила известность после публикаций в Telegram-каналах и социальных сетях видеороликов с драками участников этого объединения с другими молодежными формированиями.Молодые люди, причисляющие себя к движению, в названии, одежде и символике подражают группировке "Редан" (полное название "Гэйэй Редан") из культового японского комикса Hunter x Hunter. Символом группировки является паук, у каждого члена группировки есть свой номер.
https://ria.ru/20230301/redan-1855145757.html
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело после массовой драки с подростками на парковке ТЦ
В Москве возбудили уголовное дело после драки с подростками из движения "Редан"
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Трое несовершеннолетних задержаны после массовой драки на парковке торгового центра на севере Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, 29 октября группа подростков на парковке одного из торговых центров на Ходынском бульваре избила сверстников. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадали подростки из движения "Редан".
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)... Трое несовершеннолетних задержаны в порядке ст. 91 УПК. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказала Иванова.
Она добавила, что сейчас следователи продолжают устанавливать других участников массовой драки.
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Неформальная молодежная группировка "Редан" получила известность после публикаций в Telegram-каналах и социальных сетях видеороликов с драками участников этого объединения с другими молодежными формированиями.
Молодые люди, причисляющие себя к движению, в названии, одежде и символике подражают группировке "Редан" (полное название "Гэйэй Редан") из культового японского комикса Hunter x Hunter. Символом группировки является паук, у каждого члена группировки есть свой номер.