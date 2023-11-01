https://ria.ru/20231101/doverie-1906804725.html
Доверие и солидарность в СБ ООН снижаются, заявил постпред Китая
Доверие и солидарность в СБ ООН снижаются, заявил постпред Китая - РИА Новости, 01.11.2023
Доверие и солидарность в СБ ООН снижаются, заявил постпред Китая
Уровень доверия, солидарности и единения в СБ ООН снижается, заявил на пресс-конференции постпред председательствующего в ноябре в Совбезе Китая Чжан Цзюнь. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:57
2023-11-01T20:57
2023-11-01T20:57
в мире
чжан цзюнь
совет безопасности оон
китай
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_d595140d9f5197e0da1e055ce088b097.jpg
ООН, 1 ноя – РИА Новости. Уровень доверия, солидарности и единения в СБ ООН снижается, заявил на пресс-конференции постпред председательствующего в ноябре в Совбезе Китая Чжан Цзюнь. "Тогда, как у нас складывается сложная картина мира и безопасности, наша солидарность, единство и доверие в Совете сокращаются. Это реальная картина, складывающаяся в нынешнем Совете. Мы будем делать все, что в наших силах, для содействия взаимному доверию членов Совета", - сказал Чжан Цзюнь.
https://ria.ru/20231101/legitimnost-1906800561.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_7b1f14be495644a18aed135a86c4848c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чжан цзюнь, совет безопасности оон, китай, оон
В мире, Чжан Цзюнь, Совет Безопасности ООН, Китай, ООН
Доверие и солидарность в СБ ООН снижаются, заявил постпред Китая
Постпред Китая Чжан Цзюнь: доверие, солидарность и единение в СБ ООН снижаются