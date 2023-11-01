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Доверие и солидарность в СБ ООН снижаются, заявил постпред Китая - РИА Новости, 01.11.2023
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20:57 01.11.2023
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Доверие и солидарность в СБ ООН снижаются, заявил постпред Китая
Доверие и солидарность в СБ ООН снижаются, заявил постпред Китая - РИА Новости, 01.11.2023
Доверие и солидарность в СБ ООН снижаются, заявил постпред Китая
Уровень доверия, солидарности и единения в СБ ООН снижается, заявил на пресс-конференции постпред председательствующего в ноябре в Совбезе Китая Чжан Цзюнь. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:57
2023-11-01T20:57
в мире
чжан цзюнь
совет безопасности оон
китай
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ООН, 1 ноя – РИА Новости. Уровень доверия, солидарности и единения в СБ ООН снижается, заявил на пресс-конференции постпред председательствующего в ноябре в Совбезе Китая Чжан Цзюнь. "Тогда, как у нас складывается сложная картина мира и безопасности, наша солидарность, единство и доверие в Совете сокращаются. Это реальная картина, складывающаяся в нынешнем Совете. Мы будем делать все, что в наших силах, для содействия взаимному доверию членов Совета", - сказал Чжан Цзюнь.
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в мире, чжан цзюнь, совет безопасности оон, китай, оон
В мире, Чжан Цзюнь, Совет Безопасности ООН, Китай, ООН
Доверие и солидарность в СБ ООН снижаются, заявил постпред Китая

Постпред Китая Чжан Цзюнь: доверие, солидарность и единение в СБ ООН снижаются

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Архивное фото
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ООН, 1 ноя – РИА Новости. Уровень доверия, солидарности и единения в СБ ООН снижается, заявил на пресс-конференции постпред председательствующего в ноябре в Совбезе Китая Чжан Цзюнь.
«
"Тогда, как у нас складывается сложная картина мира и безопасности, наша солидарность, единство и доверие в Совете сокращаются. Это реальная картина, складывающаяся в нынешнем Совете. Мы будем делать все, что в наших силах, для содействия взаимному доверию членов Совета", - сказал Чжан Цзюнь.
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