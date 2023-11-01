https://ria.ru/20231101/doverie-1906804725.html

Доверие и солидарность в СБ ООН снижаются, заявил постпред Китая

Доверие и солидарность в СБ ООН снижаются, заявил постпред Китая - РИА Новости, 01.11.2023

Доверие и солидарность в СБ ООН снижаются, заявил постпред Китая

Уровень доверия, солидарности и единения в СБ ООН снижается, заявил на пресс-конференции постпред председательствующего в ноябре в Совбезе Китая Чжан Цзюнь. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T20:57

2023-11-01T20:57

2023-11-01T20:57

в мире

чжан цзюнь

совет безопасности оон

китай

оон

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ООН, 1 ноя – РИА Новости. Уровень доверия, солидарности и единения в СБ ООН снижается, заявил на пресс-конференции постпред председательствующего в ноябре в Совбезе Китая Чжан Цзюнь. "Тогда, как у нас складывается сложная картина мира и безопасности, наша солидарность, единство и доверие в Совете сокращаются. Это реальная картина, складывающаяся в нынешнем Совете. Мы будем делать все, что в наших силах, для содействия взаимному доверию членов Совета", - сказал Чжан Цзюнь.

https://ria.ru/20231101/legitimnost-1906800561.html

китай

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2023

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