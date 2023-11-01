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Доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Путин - РИА Новости, 01.11.2023
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20:56 01.11.2023 (обновлено: 21:05 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/dokhody-1906804459.html
Доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Путин
Доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Путин - РИА Новости, 01.11.2023
Доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Путин
Доходы россиян растут темпами выше инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:56
2023-11-01T21:05
владимир путин
россия
доходы
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя - РИА Новости. Доходы россиян растут темпами выше инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин."Увеличиваются и заработные платы в экономике, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении. То есть растут заработные платы темпами выше инфляции", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
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владимир путин, россия, доходы, экономика
Владимир Путин, Россия, Доходы, Экономика
Доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Путин

Путин: доходы россиян растут выше инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя - РИА Новости. Доходы россиян растут темпами выше инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Увеличиваются и заработные платы в экономике, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении. То есть растут заработные платы темпами выше инфляции", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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