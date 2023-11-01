https://ria.ru/20231101/dokhody-1906804459.html

Доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Путин

Доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Путин - РИА Новости, 01.11.2023

Доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Путин

Доходы россиян растут темпами выше инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T20:56

2023-11-01T20:56

2023-11-01T21:05

владимир путин

россия

доходы

экономика

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НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя - РИА Новости. Доходы россиян растут темпами выше инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин."Увеличиваются и заработные платы в экономике, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении. То есть растут заработные платы темпами выше инфляции", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20231101/bezrabotitsa-1906805290.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, доходы, экономика