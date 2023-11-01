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Доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Путин
Доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Путин - РИА Новости, 01.11.2023
Доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Путин
Доходы россиян растут темпами выше инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:56
2023-11-01T20:56
2023-11-01T21:05
владимир путин
россия
доходы
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя - РИА Новости. Доходы россиян растут темпами выше инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин."Увеличиваются и заработные платы в экономике, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении. То есть растут заработные платы темпами выше инфляции", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20231101/bezrabotitsa-1906805290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, доходы, экономика
Владимир Путин, Россия, Доходы, Экономика
Доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Путин
Путин: доходы россиян растут выше инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5%