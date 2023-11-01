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"Мы их добыча": на Украине раскрыли, кто лучше всего "охотится" на ВСУ
"Мы их добыча": на Украине раскрыли, кто лучше всего "охотится" на ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
"Мы их добыча": на Украине раскрыли, кто лучше всего "охотится" на ВСУ
ВСУ не способны бороться с авиаударами России из-за нехватки собственной авиации, пишет украинской издание Kyiv Independent. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T03:38
2023-11-01T03:38
2023-11-01T03:38
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ не способны бороться с авиаударами России из-за нехватки собственной авиации, пишет украинской издание Kyiv Independent."Без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами", — сообщили в издании.Отставной полковник ВСУ Сергей Кивлюк заявил корреспонденту KI, что российские самолеты наносят удары с "полной безнаказанностью". Кроме того, издание привело мнение аналитика Центра анализа европейской политики Нико Ланге, который считает, что украинцам в принципе сложно бороться с российскими самолетами и вертолетами.Источник KI в украинской разведке также согласился с оценками экспертов.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, а украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231101/vsu-1906570125.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Мы их добыча": на Украине раскрыли, кто лучше всего "охотится" на ВСУ
Kyiv Independent: ВСУ не способны бороться с российской авиацией
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости
. ВСУ не способны бороться с авиаударами России из-за нехватки собственной авиации, пишет украинской издание Kyiv Independent
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"Без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами", — сообщили в издании.
Журналист CNN поговорил с военными ВСУ и пришел к печальному выводу
Отставной полковник ВСУ Сергей Кивлюк заявил корреспонденту KI, что российские самолеты наносят удары с "полной безнаказанностью". Кроме того, издание привело мнение аналитика Центра анализа европейской политики Нико Ланге, который считает, что украинцам в принципе сложно бороться с российскими самолетами и вертолетами.
Источник KI в украинской разведке также согласился с оценками экспертов.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, а украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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