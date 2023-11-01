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"Мы их добыча": на Украине раскрыли, кто лучше всего "охотится" на ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:38 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/dobycha-1906577254.html
"Мы их добыча": на Украине раскрыли, кто лучше всего "охотится" на ВСУ
"Мы их добыча": на Украине раскрыли, кто лучше всего "охотится" на ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
"Мы их добыча": на Украине раскрыли, кто лучше всего "охотится" на ВСУ
ВСУ не способны бороться с авиаударами России из-за нехватки собственной авиации, пишет украинской издание Kyiv Independent. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T03:38
2023-11-01T03:38
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ не способны бороться с авиаударами России из-за нехватки собственной авиации, пишет украинской издание Kyiv Independent.&quot;Без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами&quot;, — сообщили в издании.Отставной полковник ВСУ Сергей Кивлюк заявил корреспонденту KI, что российские самолеты наносят удары с "полной безнаказанностью". Кроме того, издание привело мнение аналитика Центра анализа европейской политики Нико Ланге, который считает, что украинцам в принципе сложно бороться с российскими самолетами и вертолетами.Источник KI в украинской разведке также согласился с оценками экспертов.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, а украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231101/vsu-1906570125.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Мы их добыча": на Украине раскрыли, кто лучше всего "охотится" на ВСУ

Kyiv Independent: ВСУ не способны бороться с российской авиацией

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ не способны бороться с авиаударами России из-за нехватки собственной авиации, пишет украинской издание Kyiv Independent.
«

"Без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами", — сообщили в издании.

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Отставной полковник ВСУ Сергей Кивлюк заявил корреспонденту KI, что российские самолеты наносят удары с "полной безнаказанностью". Кроме того, издание привело мнение аналитика Центра анализа европейской политики Нико Ланге, который считает, что украинцам в принципе сложно бороться с российскими самолетами и вертолетами.
Источник KI в украинской разведке также согласился с оценками экспертов.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, а украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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