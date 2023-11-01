https://ria.ru/20231101/deti-1906797947.html

В ООН осудили убийство Израилем более 3,5 тысячи детей в Газе

В ООН осудили убийство Израилем более 3,5 тысячи детей в Газе - РИА Новости, 01.11.2023

В ООН осудили убийство Израилем более 3,5 тысячи детей в Газе

Комитет ООН по правам ребенка осуждает гибель более 3,5 тысячи детей в результате израильских ударов с 7 октября по Газе, говорится в заявлении комитета,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T20:03

2023-11-01T20:03

2023-11-01T20:03

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Комитет ООН по правам ребенка осуждает гибель более 3,5 тысячи детей в результате израильских ударов с 7 октября по Газе, говорится в заявлении комитета, распространённом Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). "Комитет по правам ребенка решительно осуждает эскалацию нападений Израиля на гражданские объекты в секторе Газа, в результате которых с 7 октября 2023 года погибло более 3,5 тысячи детей. Мы также по-прежнему глубоко обеспокоены положением детей, которые продолжают удерживаться в качестве заложников", - сказано в документе. Члены комитета подчеркивают, что, несмотря на защиту, которая должна быть предоставлена всем детям в соответствии с международным правом, в течение первого месяца этой войны поступали сообщения о действиях, запрещенных международным гуманитарным правом, включая нанесение увечий, ранений, похищения, насильственное перемещение, лишение медицинской помощи, пищи и воды. "Комитет призывает положить конец разрушительному ущербу, наносимому жизням детей на оккупированной палестинской территории. Мы присоединяем свой голос к тем, кто призывает к немедленному прекращению огня. Мы настоятельно призываем к немедленному освобождению детей-заложников вместе с лицами, осуществляющими уход за ними, в качестве первого неотложного этапа на пути к освобождению всех заложников", - добавляется в заявлении. Во вторник пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер заявил, что около 940 детей числятся пропавшими без вести в Газе, вероятно, они оказались в ловушке под завалами, а за три недели было убито около 3450 детей. Он также сказал, что Газа превратилась в кладбище для детей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/gaza-1906795932.html

https://ria.ru/20231101/borrel-1906719869.html

https://ria.ru/20231101/izrail-1906789365.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году