"Аэрофлот" презентовал именной Boeing 737-900 "Державин"

Презентация воздушного судна, эксплуатируемого его дочерней авиакомпанией "Россия", состоялась в одном из новейших ангарных комплексов "Аэрофлот Техникс" на территории аэропорта Шереметьево.
Презентация воздушного судна, эксплуатируемого его дочерней авиакомпанией "Россия", состоялась в одном из новейших ангарных комплексов "Аэрофлот Техникс" на территории аэропорта Шереметьево.
Имя Гавриила Романовича Державина воздушному судну с бортовым номером RA-73485 присвоили в рамках концепции "Аэрофлота" называть лайнеры в честь великих людей России.
Имя Гавриила Романовича Державина воздушному судну с бортовым номером RA-73485 присвоили в рамках концепции "Аэрофлота" называть лайнеры в честь великих людей России.
Украшением церемонии стало стилизованное представление артистов, воссоздающее атмосферу балов XVIII века, когда жил и творил Гавриил Державин – не только поэт эпохи Просвещения, но и государственный деятель, первый министр юстиции Российской империи.
Украшением церемонии стало стилизованное представление артистов, воссоздающее атмосферу балов XVIII века, когда жил и творил Гавриил Державин – не только поэт эпохи Просвещения, но и государственный деятель, первый министр юстиции Российской империи.
Присутствующий на презентации министр юстиции России Константин Чуйченко поблагодарил руководство Минтранса и "Аэрофлота" за поддержку инициативы увековечить имя своего знаменитого коллеги на борту нового самолета.
Присутствующий на презентации министр юстиции России Константин Чуйченко поблагодарил руководство Минтранса и "Аэрофлота" за поддержку инициативы увековечить имя своего знаменитого коллеги на борту нового самолета.
Знаменательное событие приурочили к 280-летию со дня рождения выдающегося поэта и гражданина. Торжественности церемонии добавило выступление военного духового оркестра.
Знаменательное событие приурочили к 280-летию со дня рождения выдающегося поэта и гражданина. Торжественности церемонии добавило выступление военного духового оркестра.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев выразил уверенность, что имя "великого во всех отношениях человека" на борту самолета будет напоминать людям о славных страницах истории России и высоких достижениях ее сынов.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев выразил уверенность, что имя "великого во всех отношениях человека" на борту самолета будет напоминать людям о славных страницах истории России и высоких достижениях ее сынов.
"Называть самолеты в честь таких людей – это уважение к памяти наших соотечественников. Огромная честь и серьезная ответственность для авиакомпании и экипажа", - отметил министр транспорта в своем выступлении.
"Называть самолеты в честь таких людей – это уважение к памяти наших соотечественников. Огромная честь и серьезная ответственность для авиакомпании и экипажа", - отметил министр транспорта в своем выступлении.
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский напомнил о традиции компании присваивать самолетам имена выдающихся россиян. "Мы искренне гордимся тем, что являемся частью великой страны со славной историей и вековыми устоями", - сказал он.
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский напомнил о традиции компании присваивать самолетам имена выдающихся россиян. "Мы искренне гордимся тем, что являемся частью великой страны со славной историей и вековыми устоями", - сказал он.
По его словам, эти эмоции "Аэрофлот" передает своим пассажирам. "Наши воздушные суда названы в честь известных литераторов и ученых, авиаторов и космонавтов, медиков и деятелей искусства, полководцев, спортсменов и политиков", - добавил Александровский.
По его словам, эти эмоции "Аэрофлот" передает своим пассажирам. "Наши воздушные суда названы в честь известных литераторов и ученых, авиаторов и космонавтов, медиков и деятелей искусства, полководцев, спортсменов и политиков", - добавил Александровский.
В "Аэрофлоте" с нетерпением ждут новейших российских самолетов, которые позволят увековечить на борту новые имена прославленных россиян, подчеркнул глава авиакомпании.
В "Аэрофлоте" с нетерпением ждут новейших российских самолетов, которые позволят увековечить на борту новые имена прославленных россиян, подчеркнул глава авиакомпании.
Boeing 737-900 обладает самым длинным фюзеляжем в семействе боингов Next Generation. Он оснащен салоном на 215 кресел. В интерьере – изящные округлые линии и спокойные светлые тона. Иллюминаторы увеличены, что дает хороший обзор.
Boeing 737-900 обладает самым длинным фюзеляжем в семействе боингов Next Generation. Он оснащен салоном на 215 кресел. В интерьере – изящные округлые линии и спокойные светлые тона. Иллюминаторы увеличены, что дает хороший обзор.
Несмотря на то, что самолет имени Державина сейчас окрашен в ливрею авиакомпании "Россия", в перспективе его передадут для дальнейшей эксплуатации "Аэрофлоту".
Несмотря на то, что самолет имени Державина сейчас окрашен в ливрею авиакомпании "Россия", в перспективе его передадут для дальнейшей эксплуатации "Аэрофлоту".
Воздушные суда Boeing 737-900 задействованы на направлениях массового туристического потока Группы "Аэрофлот". Ближайший рейс на самолете "Г.Р. Державин" состоится по маршруту Москва – Калининград – Москва.
Воздушные суда Boeing 737-900 задействованы на направлениях массового туристического потока Группы "Аэрофлот". Ближайший рейс на самолете "Г.Р. Державин" состоится по маршруту Москва – Калининград – Москва.