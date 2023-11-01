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"Аэрофлот" презентовал именной Boeing 737-900 "Державин" - РИА Новости, 01.11.2023
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17:25 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/derzhavin-1906709784.html
"Аэрофлот" презентовал именной Boeing 737-900 "Державин"
"Аэрофлот" презентовал именной Boeing 737-900 "Державин" - РИА Новости, 01.11.2023
"Аэрофлот" презентовал именной Boeing 737-900 "Державин"
Российская авиакомпания "Аэрофлот" презентовала Boeing 737-900, который отныне носит имя российского поэта Гавриила Державина. Подробности события – в фотоленте РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:25
2023-11-01T17:25
фото
аэрофлот
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Российская авиакомпания "Аэрофлот" презентовала Boeing 737-900, который отныне носит имя российского поэта Гавриила Державина. Подробности события – в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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фото, фото, аэрофлот
Фото, Аэрофлот

"Аэрофлот" презентовал именной Boeing 737-900 "Державин"

Читать ria.ru в
Российская авиакомпания "Аэрофлот" презентовала Boeing 737-900, который отныне носит имя российского поэта Гавриила Державина. Подробности события – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Презентация воздушного судна, эксплуатируемого его дочерней авиакомпанией "Россия", состоялась в одном из новейших ангарных комплексов "Аэрофлот Техникс" на территории аэропорта Шереметьево.

Выступление музыкантов на презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Россия, названного в честь Гавриила Державина

Презентация воздушного судна, эксплуатируемого его дочерней авиакомпанией "Россия", состоялась в одном из новейших ангарных комплексов "Аэрофлот Техникс" на территории аэропорта Шереметьево.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Имя Гавриила Романовича Державина воздушному судну с бортовым номером RA-73485 присвоили в рамках концепции "Аэрофлота" называть лайнеры в честь великих людей России.

На презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Россия, названного в честь Г.Р. Державина

Имя Гавриила Романовича Державина воздушному судну с бортовым номером RA-73485 присвоили в рамках концепции "Аэрофлота" называть лайнеры в честь великих людей России.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Украшением церемонии стало стилизованное представление артистов, воссоздающее атмосферу балов XVIII века, когда жил и творил Гавриил Державин – не только поэт эпохи Просвещения, но и государственный деятель, первый министр юстиции Российской империи.

Презентация самолёта, названного в честь поэта и государственного деятеля Г. Державина

Украшением церемонии стало стилизованное представление артистов, воссоздающее атмосферу балов XVIII века, когда жил и творил Гавриил Державин – не только поэт эпохи Просвещения, но и государственный деятель, первый министр юстиции Российской империи.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Присутствующий на презентации министр юстиции России Константин Чуйченко поблагодарил руководство Минтранса и "Аэрофлота" за поддержку инициативы увековечить имя своего знаменитого коллеги на борту нового самолета.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выступает на презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Россия, названного в честь Гавриила Державина

Присутствующий на презентации министр юстиции России Константин Чуйченко поблагодарил руководство Минтранса и "Аэрофлота" за поддержку инициативы увековечить имя своего знаменитого коллеги на борту нового самолета.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Знаменательное событие приурочили к 280-летию со дня рождения выдающегося поэта и гражданина. Торжественности церемонии добавило выступление военного духового оркестра.

Выступление музыкантов на презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Россия, названного в честь Г. Р. Державина

Знаменательное событие приурочили к 280-летию со дня рождения выдающегося поэта и гражданина. Торжественности церемонии добавило выступление военного духового оркестра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 13
© Фото : Наталья Коновалова, Минтранс России

Министр транспорта РФ Виталий Савельев выразил уверенность, что имя "великого во всех отношениях человека" на борту самолета будет напоминать людям о славных страницах истории России и высоких достижениях ее сынов.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев

Министр транспорта РФ Виталий Савельев выразил уверенность, что имя "великого во всех отношениях человека" на борту самолета будет напоминать людям о славных страницах истории России и высоких достижениях ее сынов.

© Фото : Наталья Коновалова, Минтранс России
6 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Называть самолеты в честь таких людей – это уважение к памяти наших соотечественников. Огромная честь и серьезная ответственность для авиакомпании и экипажа", - отметил министр транспорта в своем выступлении.

На презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Россия, названного в честь поэта, государственного деятеля и первого министра юстиции Гавриила Державина

"Называть самолеты в честь таких людей – это уважение к памяти наших соотечественников. Огромная честь и серьезная ответственность для авиакомпании и экипажа", - отметил министр транспорта в своем выступлении.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский напомнил о традиции компании присваивать самолетам имена выдающихся россиян. "Мы искренне гордимся тем, что являемся частью великой страны со славной историей и вековыми устоями", - сказал он.

Генеральный директор ПАО Аэрофлот Сергей Александровский выступает на презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Россия, названного в честь Гавриила Державина

Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский напомнил о традиции компании присваивать самолетам имена выдающихся россиян. "Мы искренне гордимся тем, что являемся частью великой страны со славной историей и вековыми устоями", - сказал он.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

По его словам, эти эмоции "Аэрофлот" передает своим пассажирам. "Наши воздушные суда названы в честь известных литераторов и ученых, авиаторов и космонавтов, медиков и деятелей искусства, полководцев, спортсменов и политиков", - добавил Александровский.

Бортпроводницы авиакомпании Аэрофлот на презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Россия, названного в честь Гавриила Державина

По его словам, эти эмоции "Аэрофлот" передает своим пассажирам. "Наши воздушные суда названы в честь известных литераторов и ученых, авиаторов и космонавтов, медиков и деятелей искусства, полководцев, спортсменов и политиков", - добавил Александровский.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В "Аэрофлоте" с нетерпением ждут новейших российских самолетов, которые позволят увековечить на борту новые имена прославленных россиян, подчеркнул глава авиакомпании.

Бортпроводницы авиакомпании Аэрофлот на презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Россия, названного в честь Гавриила Державина

В "Аэрофлоте" с нетерпением ждут новейших российских самолетов, которые позволят увековечить на борту новые имена прославленных россиян, подчеркнул глава авиакомпании.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Boeing 737-900 обладает самым длинным фюзеляжем в семействе боингов Next Generation. Он оснащен салоном на 215 кресел. В интерьере – изящные округлые линии и спокойные светлые тона. Иллюминаторы увеличены, что дает хороший обзор.

Выступление музыкантов на презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Россия, названного в честь Гавриила Державина

Boeing 737-900 обладает самым длинным фюзеляжем в семействе боингов Next Generation. Он оснащен салоном на 215 кресел. В интерьере – изящные округлые линии и спокойные светлые тона. Иллюминаторы увеличены, что дает хороший обзор.

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Несмотря на то, что самолет имени Державина сейчас окрашен в ливрею авиакомпании "Россия", в перспективе его передадут для дальнейшей эксплуатации "Аэрофлоту".

Бортпроводницы авиакомпании Аэрофлот на презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Россия, названного в честь Гавриила Державина

Несмотря на то, что самолет имени Державина сейчас окрашен в ливрею авиакомпании "Россия", в перспективе его передадут для дальнейшей эксплуатации "Аэрофлоту".

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Воздушные суда Boeing 737-900 задействованы на направлениях массового туристического потока Группы "Аэрофлот". Ближайший рейс на самолете "Г.Р. Державин" состоится по маршруту Москва – Калининград – Москва.

Бортпроводницы авиакомпании Аэрофлот на презентации самолёта Boeing 737-900 авиакомпании Россия, названного в честь Гавриила Державина

Воздушные суда Boeing 737-900 задействованы на направлениях массового туристического потока Группы "Аэрофлот". Ближайший рейс на самолете "Г.Р. Державин" состоится по маршруту Москва – Калининград – Москва.

© РИА Новости / Илья Питалев
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