https://ria.ru/20231101/dannye-1906823117.html

Посол России: данные о пленных россиянах в Газе меняются ежедневно

Посол России: данные о пленных россиянах в Газе меняются ежедневно - РИА Новости, 01.11.2023

Посол России: данные о пленных россиянах в Газе меняются ежедневно

Информация о количестве и местоположении заложников с гражданством России в секторе Газа меняется каждый день, известно, что речь идет о нескольких людях,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T23:57

2023-11-01T23:57

2023-11-01T23:57

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

анатолий викторов

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Информация о количестве и местоположении заложников с гражданством России в секторе Газа меняется каждый день, известно, что речь идет о нескольких людях, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Ранее в среду в эфире канала "Россия 24" он сказал, что в секторе Газа могут находиться до шести заложников с российским гражданством. "Данные меняются ежедневно. Вот с утра я озвучивал сегодня кое-какие цифры, но, наверное, информация очень чувствительна, и прежде чем говорить, сколько и у кого они находятся, надо еще это устанавливать. Поэтому я бы воздержался, но речь идет о нескольких (заложниках). Список у нас есть пофамильный, мы над ним работаем", - сказал посол в интервью телеканалу "Звезда". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/peregovory-1906227202.html

https://ria.ru/20231101/izrail-1906815540.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, анатолий викторов, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году