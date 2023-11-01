https://ria.ru/20231101/dagestan-1906730857.html

Делегация России в Вене прокомментировала реакцию на события в Дагестане

Делегация России в Вене прокомментировала реакцию на события в Дагестане - РИА Новости, 01.11.2023

Делегация России в Вене прокомментировала реакцию на события в Дагестане

Молниеносная реакция Владимира Зеленского и американских чиновников на беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане неслучайна, заявила член делегации РФ на... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:10

2023-11-01T16:10

2023-11-01T16:10

россия

вена

ближний восток

дамир мухетдинов

владимир путин

владимир зеленский

беспорядки в аэропорту махачкалы

в мире

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ВЕНА, 1 ноя - РИА Новости. Молниеносная реакция Владимира Зеленского и американских чиновников на беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане неслучайна, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Молниеносная реакция президента Украины Владимира Зеленского и американских чиновников на эти события неслучайна. Провокацию, вызвавшую искреннее негодование граждан России, представителей региональных властей и мусульманского духовенства, противник провел с опорой на богатейший опыт в организации протестов по всему миру. Хорошо помним, как в 1990-х гг. США активно "работали" на Северном Кавказе, сеяли межнациональную рознь и финансировали исламистское бандподполье в надежде "расшатать" Россию", - сказала Жданова, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Однако, по словам представителя делегации РФ, и тогда, и сейчас "эти попытки обречены на провал". "Многонациональное и многоконфессиональное российское общество выработало стойкий иммунитет против нетерпимости на религиозной, этнической и расовой почве. Для обеспечения его безопасности по распоряжению президента готовятся усиленные меры противодействия вмешательству во внутренние дела Российской Федерации извне", - заключила Жданова. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. По информации суда, арестованы уже семь участников массовых беспорядков. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов сказал РИА Новости, что совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке в многонациональную и многоконфессиональную Россию. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.

https://ria.ru/20231101/makhachkala-1906617671.html

https://ria.ru/20231101/arest-1906574385.html

россия

вена

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вена, ближний восток, дамир мухетдинов, владимир путин, владимир зеленский, беспорядки в аэропорту махачкалы, в мире