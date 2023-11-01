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В Минпромторге заявили, что рисков дефицита чипов для загранпаспортов нет

В Минпромторге заявили, что рисков дефицита чипов для загранпаспортов нет - РИА Новости, 01.11.2023

В Минпромторге заявили, что рисков дефицита чипов для загранпаспортов нет

Рисков дефицита российских чипов для биометрических загранпаспортов, с которым страна столкнулась в феврале этого года, нет, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T03:30

2023-11-01T03:30

2023-11-01T04:15

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

технологии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рисков дефицита российских чипов для биометрических загранпаспортов, с которым страна столкнулась в феврале этого года, нет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. "Рисков нет: производство идет, все заказы выполняются полностью. Как вы знаете, заявки на получение загранпаспортов с 1 июня снова принимаются, очередей и проблем нет", - отметил он, отвечая на вопрос о возможном повторении дефицита чипов для загранпаспортов. В начале года в РФ сложился дефицит чипов для загранпаспортов с 10-летним сроком службы в связи с повышенным спросом на эти документы и, как следствие, микросхем для них. Выдача биометрических загранпаспортов была приостановлена с февраля до июня. Производством таких чипов, как и микросхем для банковских карт, занимается отечественный "Микрон". Сейчас ведется работа по увеличению производственных мощностей предприятия. При этом Шпак подчеркнул, что чипы, производимые на "Микроне", можно с уверенностью назвать российскими. "Если чип выпускается на "Микроне", как он может быть китайским? Что считать российским, у нас зафиксировано в 719 постановлении правительства, и в соответствии с ним создан реестр электронной продукции. Если есть в реестре - значит российское, если нет - не российское. Критерий очень простой", - сказал он, отвечая на вопрос о степени "российскости" продукции, выпускаемой на этом заводе.

https://ria.ru/20230526/zagranpasport-1874173036.html

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, технологии