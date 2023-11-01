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В Минпромторге заявили, что рисков дефицита чипов для загранпаспортов нет - РИА Новости, 01.11.2023
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03:30 01.11.2023 (обновлено: 04:15 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/chipy-1906577133.html
В Минпромторге заявили, что рисков дефицита чипов для загранпаспортов нет
В Минпромторге заявили, что рисков дефицита чипов для загранпаспортов нет - РИА Новости, 01.11.2023
В Минпромторге заявили, что рисков дефицита чипов для загранпаспортов нет
Рисков дефицита российских чипов для биометрических загранпаспортов, с которым страна столкнулась в феврале этого года, нет, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T03:30
2023-11-01T04:15
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
технологии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рисков дефицита российских чипов для биометрических загранпаспортов, с которым страна столкнулась в феврале этого года, нет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. "Рисков нет: производство идет, все заказы выполняются полностью. Как вы знаете, заявки на получение загранпаспортов с 1 июня снова принимаются, очередей и проблем нет", - отметил он, отвечая на вопрос о возможном повторении дефицита чипов для загранпаспортов. В начале года в РФ сложился дефицит чипов для загранпаспортов с 10-летним сроком службы в связи с повышенным спросом на эти документы и, как следствие, микросхем для них. Выдача биометрических загранпаспортов была приостановлена с февраля до июня. Производством таких чипов, как и микросхем для банковских карт, занимается отечественный "Микрон". Сейчас ведется работа по увеличению производственных мощностей предприятия. При этом Шпак подчеркнул, что чипы, производимые на "Микроне", можно с уверенностью назвать российскими. "Если чип выпускается на "Микроне", как он может быть китайским? Что считать российским, у нас зафиксировано в 719 постановлении правительства, и в соответствии с ним создан реестр электронной продукции. Если есть в реестре - значит российское, если нет - не российское. Критерий очень простой", - сказал он, отвечая на вопрос о степени "российскости" продукции, выпускаемой на этом заводе.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, технологии
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Технологии
В Минпромторге заявили, что рисков дефицита чипов для загранпаспортов нет

Минпромторг: дефицита российских чипов для загранпаспортов не будет

© РИА Новости / Нина ЗотинаЗагранпаспорт гражданина Российской Федерации
Загранпаспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Загранпаспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рисков дефицита российских чипов для биометрических загранпаспортов, с которым страна столкнулась в феврале этого года, нет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.
«
"Рисков нет: производство идет, все заказы выполняются полностью. Как вы знаете, заявки на получение загранпаспортов с 1 июня снова принимаются, очередей и проблем нет", - отметил он, отвечая на вопрос о возможном повторении дефицита чипов для загранпаспортов.
В начале года в РФ сложился дефицит чипов для загранпаспортов с 10-летним сроком службы в связи с повышенным спросом на эти документы и, как следствие, микросхем для них. Выдача биометрических загранпаспортов была приостановлена с февраля до июня. Производством таких чипов, как и микросхем для банковских карт, занимается отечественный "Микрон". Сейчас ведется работа по увеличению производственных мощностей предприятия.
При этом Шпак подчеркнул, что чипы, производимые на "Микроне", можно с уверенностью назвать российскими. "Если чип выпускается на "Микроне", как он может быть китайским? Что считать российским, у нас зафиксировано в 719 постановлении правительства, и в соответствии с ним создан реестр электронной продукции. Если есть в реестре - значит российское, если нет - не российское. Критерий очень простой", - сказал он, отвечая на вопрос о степени "российскости" продукции, выпускаемой на этом заводе.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЭкономикаТехнологии
 
 
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