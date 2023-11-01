https://ria.ru/20231101/carlsberg-1906620743.html

Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за инвестиции в российское оружие

Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за инвестиции в российское оружие - РИА Новости, 01.11.2023

Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за инвестиции в российское оружие

Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев поблагодарил датскую пивоваренную компанию Carlsberg за "инвестиции в современное российское оружие", так политик в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:59

2023-11-01T10:59

2023-11-01T12:00

экономика

россия

дмитрий медведев

carlsberg

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев поблагодарил датскую пивоваренную компанию Carlsberg за "инвестиции в современное российское оружие", так политик в своем Telegram-канале прокомментировал заявление директора иностранного холдинга о краже бизнеса властями."И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие", — говорится в публикации.По словам Медведева, датские пивовары "сами все бросили в России по политическим причинам" — отказались от работы и исполнения обязательств перед местными контрагентами. При этом, как считает замглавы Совбеза, они "думали, их не тронут".Carlsberg Group накануне представила отчет о результатах третьего квартала, в котором объявила о планах защищать свои активы, относящиеся к компании "Балтика". А генеральный директор холдинга Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти украли бизнес компании в стране."Балтика", которая вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, с июля текущего года находится во временном управлении Росимущества, это решение было принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. При этом пивоваренная компания в России продолжает выпускать пиво, в том числе международных брендов. В Минфине, комментируя заявления руководства Carslberg, заявили, что активы "Балтики" перешли не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это не привело к изменению структуры собственности.

https://ria.ru/20230719/ugrozy-1885157099.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий медведев, carlsberg, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), санкции в отношении россии