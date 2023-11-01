Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за инвестиции в российское оружие
Медведев поблагодарил Carlsberg за инвестиции, наполняющие российский бюджет
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев поблагодарил датскую пивоваренную компанию Carlsberg за "инвестиции в современное российское оружие", так политик в своем Telegram-канале прокомментировал заявление директора иностранного холдинга о краже бизнеса властями.
"И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие", — говорится в публикации.
По словам Медведева, датские пивовары "сами все бросили в России по политическим причинам" — отказались от работы и исполнения обязательств перед местными контрагентами. При этом, как считает замглавы Совбеза, они "думали, их не тронут".
Carlsberg Group накануне представила отчет о результатах третьего квартала, в котором объявила о планах защищать свои активы, относящиеся к компании "Балтика". А генеральный директор холдинга Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти украли бизнес компании в стране.
"Балтика", которая вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, с июля текущего года находится во временном управлении Росимущества, это решение было принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе.
При этом пивоваренная компания в России продолжает выпускать пиво, в том числе международных брендов. В Минфине, комментируя заявления руководства Carslberg, заявили, что активы "Балтики" перешли не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это не привело к изменению структуры собственности.