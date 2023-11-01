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Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за инвестиции в российское оружие - РИА Новости, 01.11.2023
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10:59 01.11.2023 (обновлено: 12:00 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/carlsberg-1906620743.html
Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за инвестиции в российское оружие
Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за инвестиции в российское оружие - РИА Новости, 01.11.2023
Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за инвестиции в российское оружие
Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев поблагодарил датскую пивоваренную компанию Carlsberg за "инвестиции в современное российское оружие", так политик в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:59
2023-11-01T12:00
экономика
россия
дмитрий медведев
carlsberg
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев поблагодарил датскую пивоваренную компанию Carlsberg за "инвестиции в современное российское оружие", так политик в своем Telegram-канале прокомментировал заявление директора иностранного холдинга о краже бизнеса властями."И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие", — говорится в публикации.По словам Медведева, датские пивовары "сами все бросили в России по политическим причинам" — отказались от работы и исполнения обязательств перед местными контрагентами. При этом, как считает замглавы Совбеза, они "думали, их не тронут".Carlsberg Group накануне представила отчет о результатах третьего квартала, в котором объявила о планах защищать свои активы, относящиеся к компании "Балтика". А генеральный директор холдинга Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти украли бизнес компании в стране."Балтика", которая вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, с июля текущего года находится во временном управлении Росимущества, это решение было принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. При этом пивоваренная компания в России продолжает выпускать пиво, в том числе международных брендов. В Минфине, комментируя заявления руководства Carslberg, заявили, что активы "Балтики" перешли не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это не привело к изменению структуры собственности.
https://ria.ru/20230719/ugrozy-1885157099.html
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экономика, россия, дмитрий медведев, carlsberg, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев, Carlsberg, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Санкции в отношении России
Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за инвестиции в российское оружие

Медведев поблагодарил Carlsberg за инвестиции, наполняющие российский бюджет

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев поблагодарил датскую пивоваренную компанию Carlsberg за "инвестиции в современное российское оружие", так политик в своем Telegram-канале прокомментировал заявление директора иностранного холдинга о краже бизнеса властями.
"И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие", — говорится в публикации.
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По словам Медведева, датские пивовары "сами все бросили в России по политическим причинам" — отказались от работы и исполнения обязательств перед местными контрагентами. При этом, как считает замглавы Совбеза, они "думали, их не тронут".
Carlsberg Group накануне представила отчет о результатах третьего квартала, в котором объявила о планах защищать свои активы, относящиеся к компании "Балтика". А генеральный директор холдинга Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти украли бизнес компании в стране.
"Балтика", которая вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, с июля текущего года находится во временном управлении Росимущества, это решение было принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе.
При этом пивоваренная компания в России продолжает выпускать пиво, в том числе международных брендов. В Минфине, комментируя заявления руководства Carslberg, заявили, что активы "Балтики" перешли не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это не привело к изменению структуры собственности.
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ЭкономикаРоссияДмитрий МедведевCarlsbergФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Санкции в отношении России
 
 
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