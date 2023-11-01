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В Минобороны рассказали подробности уничтожения БПЛА в Белгородской области
В Минобороны рассказали подробности уничтожения БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 01.11.2023
В Минобороны рассказали подробности уничтожения БПЛА в Белгородской области
Средства ПВО РФ сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:34
2023-11-01T13:34
2023-11-01T13:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России."Первого ноября около 12.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны.
белгородская область
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белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали подробности уничтожения БПЛА в Белгородской области
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа в Белгородской области