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В Минобороны рассказали подробности уничтожения БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 01.11.2023 (обновлено: 13:36 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/bpla-1906669567.html
В Минобороны рассказали подробности уничтожения БПЛА в Белгородской области
В Минобороны рассказали подробности уничтожения БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 01.11.2023
В Минобороны рассказали подробности уничтожения БПЛА в Белгородской области
Средства ПВО РФ сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:34
2023-11-01T13:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России."Первого ноября около 12.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны.
белгородская область
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96
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белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали подробности уничтожения БПЛА в Белгородской области

Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России.
"Первого ноября около 12.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 октября, 15:20
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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