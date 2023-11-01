https://ria.ru/20231101/borrel-1906719869.html

Борреля потрясло число жертв ударов по лагерю беженцев в Газе

Борреля потрясло число жертв ударов по лагерю беженцев в Газе - РИА Новости, 01.11.2023

Борреля потрясло число жертв ударов по лагерю беженцев в Газе

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что потрясен числом жертв ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:37

2023-11-01T15:37

2023-11-01T15:37

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БРЮССЕЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что потрясен числом жертв ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев Джебалия в секторе Газа, напомнил о моральных и правовых обязательствах по защите гражданских лиц. "Я потрясен большим числом жертв ударов Израиля по лагерю беженцев Джебалия", - написал Боррель в сети X. Он напомнил, что в ходе недавнего саммита ЕС главы государств и правительств поддержали право Израиля на защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. "С каждым днем ситуация становится все более тяжелой, проблема становится все более актуальной. Безопасность и защита гражданских лиц является не только моральной, но и правовой обязанностью", - подчеркнул Боррель. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". В среду стало известно о новых ударах Израиля по лагерю беженцев, которые вновь привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/spisok-1906664239.html

https://ria.ru/20231101/palestina-1906711976.html

https://ria.ru/20231101/izrail-1906646333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, жозеп боррель, владимир путин, хамас, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году