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ХАМАС заявило о гибели семи заложников при бомбежке Джабалии

ХАМАС заявило о гибели семи заложников при бомбежке Джабалии - РИА Новости, 01.11.2023

ХАМАС заявило о гибели семи заложников при бомбежке Джабалии

Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило о гибели семи заложников, в том числе трех иностранцев, при бомбежке Джабалии во вторник. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:04

2023-11-01T12:04

2023-11-01T12:55

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТУНИС, 1 ноя - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило о гибели семи заложников, в том числе трех иностранцев, при бомбежке Джабалии во вторник."Бригады "Аль-Кассам" объявляют об убийстве вчера семи гражданских заложников, среди которых трое обладателей иностранных паспортов, в резне в Джабалии", - говорится в заявлении организации.Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, израиль