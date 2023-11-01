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ХАМАС заявило о гибели семи заложников при бомбежке Джабалии - РИА Новости, 01.11.2023
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12:04 01.11.2023 (обновлено: 12:55 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/bombezhka-1906636035.html
ХАМАС заявило о гибели семи заложников при бомбежке Джабалии
ХАМАС заявило о гибели семи заложников при бомбежке Джабалии - РИА Новости, 01.11.2023
ХАМАС заявило о гибели семи заложников при бомбежке Джабалии
Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило о гибели семи заложников, в том числе трех иностранцев, при бомбежке Джабалии во вторник. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:04
2023-11-01T12:55
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
хамас
израиль
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ТУНИС, 1 ноя - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило о гибели семи заложников, в том числе трех иностранцев, при бомбежке Джабалии во вторник."Бригады "Аль-Кассам" объявляют об убийстве вчера семи гражданских заложников, среди которых трое обладателей иностранных паспортов, в резне в Джабалии", - говорится в заявлении организации.Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, израиль
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, ХАМАС, Израиль
ХАМАС заявило о гибели семи заложников при бомбежке Джабалии

Военное крыло ХАМАС: при бомбежке Джабалии погибли семь заложников

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
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ТУНИС, 1 ноя - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило о гибели семи заложников, в том числе трех иностранцев, при бомбежке Джабалии во вторник.
"Бригады "Аль-Кассам" объявляют об убийстве вчера семи гражданских заложников, среди которых трое обладателей иностранных паспортов, в резне в Джабалии", - говорится в заявлении организации.
Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреХАМАСИзраиль
 
 
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