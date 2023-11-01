https://ria.ru/20231101/blinken-1906798378.html

Источник раскрыл дату визита Блинкена в Турцию

Источник раскрыл дату визита Блинкена в Турцию - РИА Новости, 01.11.2023

Источник раскрыл дату визита Блинкена в Турцию

Анкара ожидает визит госсекретаря США Энтони Блинкена 5 ноября, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T20:04

2023-11-01T20:04

2023-11-01T20:09

в мире

турция

сша

анкара (провинция)

энтони блинкен

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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Анкара ожидает визит госсекретаря США Энтони Блинкена 5 ноября, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Государственный секретарь США Энтони Блинкен приезжает в Турцию. Блинкен будет находиться в Анкаре 5 ноября", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231101/blinken-1906571259.html

турция

сша

анкара (провинция)

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в мире, турция, сша, анкара (провинция), энтони блинкен