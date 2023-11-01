https://ria.ru/20231101/blinken-1906798378.html
Источник раскрыл дату визита Блинкена в Турцию
Источник раскрыл дату визита Блинкена в Турцию - РИА Новости, 01.11.2023
Источник раскрыл дату визита Блинкена в Турцию
Анкара ожидает визит госсекретаря США Энтони Блинкена 5 ноября, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:04
2023-11-01T20:04
2023-11-01T20:09
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
энтони блинкен
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Анкара ожидает визит госсекретаря США Энтони Блинкена 5 ноября, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Государственный секретарь США Энтони Блинкен приезжает в Турцию. Блинкен будет находиться в Анкаре 5 ноября", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231101/blinken-1906571259.html
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в мире, турция, сша, анкара (провинция), энтони блинкен
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Энтони Блинкен
Источник раскрыл дату визита Блинкена в Турцию
Блинкен посетит Турцию 5 ноября