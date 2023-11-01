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Источник раскрыл дату визита Блинкена в Турцию - РИА Новости, 01.11.2023
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20:04 01.11.2023 (обновлено: 20:09 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/blinken-1906798378.html
Источник раскрыл дату визита Блинкена в Турцию
Источник раскрыл дату визита Блинкена в Турцию - РИА Новости, 01.11.2023
Источник раскрыл дату визита Блинкена в Турцию
Анкара ожидает визит госсекретаря США Энтони Блинкена 5 ноября, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:04
2023-11-01T20:09
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
энтони блинкен
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Анкара ожидает визит госсекретаря США Энтони Блинкена 5 ноября, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Государственный секретарь США Энтони Блинкен приезжает в Турцию. Блинкен будет находиться в Анкаре 5 ноября", - сказал собеседник агентства.
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турция
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в мире, турция, сша, анкара (провинция), энтони блинкен
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Энтони Блинкен
Источник раскрыл дату визита Блинкена в Турцию

Блинкен посетит Турцию 5 ноября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Анкара ожидает визит госсекретаря США Энтони Блинкена 5 ноября, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Государственный секретарь США Энтони Блинкен приезжает в Турцию. Блинкен будет находиться в Анкаре 5 ноября", - сказал собеседник агентства.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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В миреТурцияСШААнкара (провинция)Энтони Блинкен
 
 
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