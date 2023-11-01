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Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине - РИА Новости, 01.11.2023
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03:50 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/blinken-1906578559.html
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине - РИА Новости, 01.11.2023
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине
Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T03:50
2023-11-01T03:50
в мире
сша
украина
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки, сообщил госдепартамент. "Они обсудили последние события на поле боя и третью встречу стран в Валлетте, Мальта, для формирования глобального консенсуса в поддержку устойчивого, основанного на принципах мира на Украине", - сказано в пресс-релизе. Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, готовность продолжать оказывать ей необходимую поддержку. Администрация США ранее дополнительно запросила у конгресса свыше 60 миллиардов долларов в помощь Украине.
https://ria.ru/20231101/ssha-1906576439.html
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в мире, сша, украина, энтони блинкен, дмитрий кулеба
В мире, США, Украина, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине

Блинкен в разговоре с Кулебой пообещал продолжить помощь Украине

© AP Photo / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки, сообщил госдепартамент.
«
"Они обсудили последние события на поле боя и третью встречу стран в Валлетте, Мальта, для формирования глобального консенсуса в поддержку устойчивого, основанного на принципах мира на Украине", - сказано в пресс-релизе.
Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, готовность продолжать оказывать ей необходимую поддержку.
Администрация США ранее дополнительно запросила у конгресса свыше 60 миллиардов долларов в помощь Украине.
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В миреСШАУкраинаЭнтони БлинкенДмитрий Кулеба
 
 
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