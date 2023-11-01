https://ria.ru/20231101/blinken-1906578559.html
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине - РИА Новости, 01.11.2023
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине
Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T03:50
2023-11-01T03:50
2023-11-01T03:50
в мире
сша
украина
энтони блинкен
дмитрий кулеба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894700838_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_1f66f7a3312821c50750bd258225548c.jpg
ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки, сообщил госдепартамент. "Они обсудили последние события на поле боя и третью встречу стран в Валлетте, Мальта, для формирования глобального консенсуса в поддержку устойчивого, основанного на принципах мира на Украине", - сказано в пресс-релизе. Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, готовность продолжать оказывать ей необходимую поддержку. Администрация США ранее дополнительно запросила у конгресса свыше 60 миллиардов долларов в помощь Украине.
https://ria.ru/20231101/ssha-1906576439.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894700838_295:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_9057ac9a358b5c47a11600d365e45c4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, энтони блинкен, дмитрий кулеба
В мире, США, Украина, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба
Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине
Блинкен в разговоре с Кулебой пообещал продолжить помощь Украине