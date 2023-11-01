https://ria.ru/20231101/blinken-1906578559.html

Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине

Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине - РИА Новости, 01.11.2023

Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине

Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T03:50

2023-11-01T03:50

2023-11-01T03:50

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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки, сообщил госдепартамент. "Они обсудили последние события на поле боя и третью встречу стран в Валлетте, Мальта, для формирования глобального консенсуса в поддержку устойчивого, основанного на принципах мира на Украине", - сказано в пресс-релизе. Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, готовность продолжать оказывать ей необходимую поддержку. Администрация США ранее дополнительно запросила у конгресса свыше 60 миллиардов долларов в помощь Украине.

https://ria.ru/20231101/ssha-1906576439.html

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в мире, сша, украина, энтони блинкен, дмитрий кулеба