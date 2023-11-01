https://ria.ru/20231101/blinken-1906576232.html
Блинкен призвал Израиль минимизировать ущерб для мирных жителей Газы
Блинкен призвал Израиль минимизировать ущерб для мирных жителей Газы - РИА Новости, 01.11.2023
Блинкен призвал Израиль минимизировать ущерб для мирных жителей Газы
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом призвал минимизировать ущерб для гражданского населения при проведении... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T03:15
2023-11-01T03:15
2023-11-01T03:15
в мире
израиль
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энтони блинкен
хамас
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палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом призвал минимизировать ущерб для гражданского населения при проведении военной операции в секторе Газа, сообщил госдепартамент. "Госсекретарь подтвердил поддержку со стороны США права Израиля защищаться от терроризма в соответствии с нормами международного гуманитарного права и подчеркнул необходимость принять реализуемые меры, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей", - сказано в пресс-релизе. Блинкен и Герцог, который лишен реальных властных полномочий, обсудили также обеспечение безопасности граждан США в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, работу над освобождением заложников, наращивание гуманитарного содействия жителям сектора Газа, недопущение разрастания конфликта. Ожидается, что в пятницу Блинкен посетит Израиль в рамках второго ближневосточного турне с начала нынешнего палестино-израильского обострения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, сша, энтони блинкен, хамас, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Энтони Блинкен, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен призвал Израиль минимизировать ущерб для мирных жителей Газы
Блинкен призвал президента Израиля минимизировать ущерб для мирных жителей Газы