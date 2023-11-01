https://ria.ru/20231101/blinken-1906571259.html

Блинкен посетит Израиль в пятницу

Блинкен посетит Израиль в пятницу - РИА Новости, 01.11.2023

Блинкен посетит Израиль в пятницу

Госсекретарь Энтони Блинкен посетит в пятницу Израиль в рамках нового турне по Ближнему Востоку, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T01:49

2023-11-01T01:49

2023-11-01T04:19

в мире

израиль

сша

ближний восток

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен посетит в пятницу Израиль в рамках нового турне по Ближнему Востоку, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера. "Госсекретарь Блинкен посетит в пятницу Израиль для встреч с членами израильского правительства", - заявил Миллер. Из Израиля Блинкен отправится в другие страны региона, добавил Миллер. Это будет вторая поездка госсекретаря на Ближний Восток с начала нынешнего обострения палестино-израильского конфликта.

https://ria.ru/20231101/blinken-1906570266.html

израиль

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ближний восток

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в мире, израиль, сша, ближний восток, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году