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Блинкен посетит Израиль в пятницу - РИА Новости, 01.11.2023
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01:49 01.11.2023 (обновлено: 04:19 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/blinken-1906571259.html
Блинкен посетит Израиль в пятницу
Блинкен посетит Израиль в пятницу - РИА Новости, 01.11.2023
Блинкен посетит Израиль в пятницу
Госсекретарь Энтони Блинкен посетит в пятницу Израиль в рамках нового турне по Ближнему Востоку, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T01:49
2023-11-01T04:19
в мире
израиль
сша
ближний восток
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен посетит в пятницу Израиль в рамках нового турне по Ближнему Востоку, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера. "Госсекретарь Блинкен посетит в пятницу Израиль для встреч с членами израильского правительства", - заявил Миллер. Из Израиля Блинкен отправится в другие страны региона, добавил Миллер. Это будет вторая поездка госсекретаря на Ближний Восток с начала нынешнего обострения палестино-израильского конфликта.
https://ria.ru/20231101/blinken-1906570266.html
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в мире, израиль, сша, ближний восток, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен посетит Израиль в пятницу

AFP: Блинкен посетит Израиль в пятницу в рамках турне по Ближнему Востоку

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен посетит в пятницу Израиль в рамках нового турне по Ближнему Востоку, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера.
«
"Госсекретарь Блинкен посетит в пятницу Израиль для встреч с членами израильского правительства", - заявил Миллер.
Из Израиля Блинкен отправится в другие страны региона, добавил Миллер.
Это будет вторая поездка госсекретаря на Ближний Восток с начала нынешнего обострения палестино-израильского конфликта.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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В миреИзраильСШАБлижний ВостокЭнтони БлинкенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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