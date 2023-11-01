https://ria.ru/20231101/bezhentsy-1906804566.html

Швейцарская партия выступила против продления статуса украинских беженцев

Швейцарская партия выступила против продления статуса украинских беженцев - РИА Новости, 01.11.2023

Швейцарская партия выступила против продления статуса украинских беженцев

Крупнейшая партия в швейцарском парламенте "Демократический союз центра" (UDC) выступает против решения правительства продлить до марта 2025 года защитный... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T20:56

2023-11-01T20:56

2023-11-01T21:16

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ЖЕНЕВА, 1 ноя — РИА Новости. Крупнейшая партия в швейцарском парламенте "Демократический союз центра" (UDC) выступает против решения правительства продлить до марта 2025 года защитный статус, предоставляемый украинским беженцам в стране, говорится в пресс-релизе политсилы."Продлевая статус защиты еще почти на два года, левоцентристское большинство в Федеральном совете (правительство. — Прим. ред.) явно не сдерживает своего слова. Вопреки обещаниям о том, что статус S будет ориентирован на возвращение, большинство украинцев останутся в нашей стране, как правило, за счет швейцарских налогоплательщиков. Продление статуса S приведет к еще большей иммиграции в наше социальное государство", — указано в документе.Партия считает, что украинцы поставлены в равные условия со швейцарским населением в вопросах социальной помощи, и, следовательно, люди с низким уровнем образования "в конечном итоге получают столько же или даже больше денег, чем они могли бы заработать, если бы работали"."С точки зрения UDC, статус S должен быть отменен поэтапно в зависимости от (украинского. — Прим. ред.) региона. Тем более, что есть обширные регионы Украины, которая сама примерно в 14 раз больше Швейцарии, не затронутых войной", — говорится в релизе."Демократический союз центра" — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из двухсот. Она выступает против вступления страны в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет государства должен быть строгим. UDC не поддерживает санкции в отношении России и поставки швейцарского оружия на Украину.

https://ria.ru/20231006/shveytsariya-1900852215.html

https://ria.ru/20231006/bezhentsy-1900842777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швейцария, евросоюз, нато, украина, россия