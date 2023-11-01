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Швейцарская партия выступила против продления статуса украинских беженцев - РИА Новости, 01.11.2023
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20:56 01.11.2023 (обновлено: 21:16 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/bezhentsy-1906804566.html
Швейцарская партия выступила против продления статуса украинских беженцев
Швейцарская партия выступила против продления статуса украинских беженцев - РИА Новости, 01.11.2023
Швейцарская партия выступила против продления статуса украинских беженцев
Крупнейшая партия в швейцарском парламенте "Демократический союз центра" (UDC) выступает против решения правительства продлить до марта 2025 года защитный... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:56
2023-11-01T21:16
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ЖЕНЕВА, 1 ноя — РИА Новости. Крупнейшая партия в швейцарском парламенте "Демократический союз центра" (UDC) выступает против решения правительства продлить до марта 2025 года защитный статус, предоставляемый украинским беженцам в стране, говорится в пресс-релизе политсилы.&quot;Продлевая статус защиты еще почти на два года, левоцентристское большинство в Федеральном совете (правительство. — Прим. ред.) явно не сдерживает своего слова. Вопреки обещаниям о том, что статус S будет ориентирован на возвращение, большинство украинцев останутся в нашей стране, как правило, за счет швейцарских налогоплательщиков. Продление статуса S приведет к еще большей иммиграции в наше социальное государство&quot;, — указано в документе.Партия считает, что украинцы поставлены в равные условия со швейцарским населением в вопросах социальной помощи, и, следовательно, люди с низким уровнем образования "в конечном итоге получают столько же или даже больше денег, чем они могли бы заработать, если бы работали"."С точки зрения UDC, статус S должен быть отменен поэтапно в зависимости от (украинского. — Прим. ред.) региона. Тем более, что есть обширные регионы Украины, которая сама примерно в 14 раз больше Швейцарии, не затронутых войной", — говорится в релизе."Демократический союз центра" — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из двухсот. Она выступает против вступления страны в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет государства должен быть строгим. UDC не поддерживает санкции в отношении России и поставки швейцарского оружия на Украину.
https://ria.ru/20231006/shveytsariya-1900852215.html
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в мире, швейцария, евросоюз, нато, украина, россия
В мире, Швейцария, Евросоюз, НАТО, Украина, Россия
Швейцарская партия выступила против продления статуса украинских беженцев

Швейцарская партия опротестовала продление статуса защиты для беженцев с Украины

© AP Photo / Frank AugsteinДевушка во время празднования Дня независимости Украины
Девушка во время празднования Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Девушка во время празднования Дня независимости Украины. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 ноя — РИА Новости. Крупнейшая партия в швейцарском парламенте "Демократический союз центра" (UDC) выступает против решения правительства продлить до марта 2025 года защитный статус, предоставляемый украинским беженцам в стране, говорится в пресс-релизе политсилы.
«

"Продлевая статус защиты еще почти на два года, левоцентристское большинство в Федеральном совете (правительство. — Прим. ред.) явно не сдерживает своего слова. Вопреки обещаниям о том, что статус S будет ориентирован на возвращение, большинство украинцев останутся в нашей стране, как правило, за счет швейцарских налогоплательщиков. Продление статуса S приведет к еще большей иммиграции в наше социальное государство", — указано в документе.

В среду правительство Швейцарии одобрило продление защитного статуса украинских беженцев в стране до 4 марта 2025-го при условии, что уровень их активности составит 40 процентов к концу 2024 года. По данным Государственного секретариата по миграции, по состоянию на 27 октября статус беженца S в стране имели 66 015 украинцев. Специальный статус дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.

Партия считает, что украинцы поставлены в равные условия со швейцарским населением в вопросах социальной помощи, и, следовательно, люди с низким уровнем образования "в конечном итоге получают столько же или даже больше денег, чем они могли бы заработать, если бы работали".
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"С точки зрения UDC, статус S должен быть отменен поэтапно в зависимости от (украинского. — Прим. ред.) региона. Тем более, что есть обширные регионы Украины, которая сама примерно в 14 раз больше Швейцарии, не затронутых войной", — говорится в релизе.
"Демократический союз центра" — крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из двухсот. Она выступает против вступления страны в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет государства должен быть строгим. UDC не поддерживает санкции в отношении России и поставки швейцарского оружия на Украину.
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