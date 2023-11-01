https://ria.ru/20231101/bespilotniki-1906637277.html

В ЛНР за неделю сбили 27 беспилотников

В ЛНР за неделю сбили 27 беспилотников - РИА Новости, 01.11.2023

В ЛНР за неделю сбили 27 беспилотников

За минувшую неделю в ЛНР сбиты 27 украинских беспилотников, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:11

2023-11-01T12:11

2023-11-01T12:11

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. За минувшую неделю в ЛНР сбиты 27 украинских беспилотников, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале."Неудачные попытки атаковать территорию ЛНР с воздуха привели к потере ВСУ 27 беспилотников", - говорится в Telegram-канале Пасечника. Глава республики рассказал, что были отражены 17 наземных и 19 воздушных попыток украинских войск атаковать территорию ЛНР, в результате слаженных действий разведки, мотострелков и артиллеристов уничтожено десять единиц вооружения и военной техники украинских войск: артиллерийских орудий, минометов, пулеметов, гранатометов, автотехники, а также семь ДОТов, ДЗОТов, узлов связи и полевых складов боеприпасов. Он также сообщил, что за прошедшую неделю на участках Берестовое ‒ Переездное, Новодружевск ‒ Григоровка, Волчеяровка ‒ Ивано-Дарьевка были отражены 17 атак противника, в результате чего украинские войска потеряли 35 единиц военной техники и вооружения, не менее 80 солдат убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины