https://ria.ru/20231101/bespilotniki-1906568699.html

В Курской области перехватили два беспилотника ВСУ

В Курской области перехватили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023

В Курской области перехватили два беспилотника ВСУ

Над Курской областью перехватили два украинских дрона самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T01:07

2023-11-01T01:07

2023-11-01T01:12

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Над Курской областью перехватили два украинских дрона самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны."Тридцать первого октября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Курской области", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

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безопасность, курская область, россия