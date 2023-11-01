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В Курской области перехватили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:07 01.11.2023 (обновлено: 01:12 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/bespilotniki-1906568699.html
В Курской области перехватили два беспилотника ВСУ
В Курской области перехватили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
В Курской области перехватили два беспилотника ВСУ
Над Курской областью перехватили два украинских дрона самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T01:07
2023-11-01T01:12
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Над Курской областью перехватили два украинских дрона самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны."Тридцать первого октября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Курской области", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
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безопасность, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия
В Курской области перехватили два беспилотника ВСУ

МО: в Курской области силы ПВО перехватили два беспилотника самолетного типа ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс
Зенитный ракетно-пушечный комплекс - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Над Курской областью перехватили два украинских дрона самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«
"Тридцать первого октября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Курской области", — говорится в публикации.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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