https://ria.ru/20231101/bespilotnik-1906786285.html

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 01.11.2023

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку на территории РФ с помощью беспилотника, аппарат сбит над Белгородской областью, сообщили в среду... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:49

2023-11-01T18:49

2023-11-01T19:38

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку на территории РФ с помощью беспилотника, аппарат сбит над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России."Сегодня около 18.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит в районе посёлка Батрацкая Дача Шебекинского округа. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил глава региона.

россия

белгородская область

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россия, белгородская область