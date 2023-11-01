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Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 01.11.2023
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку на территории РФ с помощью беспилотника, аппарат сбит над Белгородской областью, сообщили в среду... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:49
2023-11-01T18:49
2023-11-01T19:38
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белгородская область
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку на территории РФ с помощью беспилотника, аппарат сбит над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России."Сегодня около 18.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит в районе посёлка Батрацкая Дача Шебекинского округа. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил глава региона.
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россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку на территории РФ с помощью беспилотника, аппарат сбит над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны России.
"Сегодня около 18.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
уточнил, что беспилотник был сбит в районе посёлка Батрацкая Дача Шебекинского округа. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине