Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на бригаду энергетиков в Донецке - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 01.11.2023 (обновлено: 11:51 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/bespilotnik-1906629475.html
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на бригаду энергетиков в Донецке
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на бригаду энергетиков в Донецке - РИА Новости, 01.11.2023
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на бригаду энергетиков в Донецке
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщили в в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:29
2023-11-01T11:51
донецк
донецкая народная республика
петровский район
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщили в в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - город Донецк (Петровский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Министерство угля и энергетики ДНР уточнило, что на бригаду энергетиков, выполняющих плановые работы в Петровском районе Донецка, с беспилотного аппарата был сброшен взрывоопасный предмет, водитель ранен и доставлен в больницу.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231101/peregovory-1906631290.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, петровский район, вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на бригаду энергетиков в Донецке

ВСУ сбросили боеприпас с дрона на бригаду энергетиков в Донецке, ранен водитель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщили в в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - город Донецк (Петровский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Министерство угля и энергетики ДНР уточнило, что на бригаду энергетиков, выполняющих плановые работы в Петровском районе Донецка, с беспилотного аппарата был сброшен взрывоопасный предмет, водитель ранен и доставлен в больницу.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Источник оценил дальнейшие перспективы переговоров России и Украины
Вчера, 11:39
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала