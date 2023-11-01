https://ria.ru/20231101/bespilotnik-1906629475.html

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на бригаду энергетиков в Донецке

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на бригаду энергетиков в Донецке - РИА Новости, 01.11.2023

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на бригаду энергетиков в Донецке

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщили в в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:29

2023-11-01T11:29

2023-11-01T11:51

донецк

донецкая народная республика

петровский район

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщили в в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 - город Донецк (Петровский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Министерство угля и энергетики ДНР уточнило, что на бригаду энергетиков, выполняющих плановые работы в Петровском районе Донецка, с беспилотного аппарата был сброшен взрывоопасный предмет, водитель ранен и доставлен в больницу.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231101/peregovory-1906631290.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, петровский район, вооруженные силы украины, происшествия