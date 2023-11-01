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Госдума прекратила полномочия депутатов Белоусова и Власова
Госдума прекратила полномочия депутатов Белоусова и Власова - РИА Новости, 01.11.2023
Госдума прекратила полномочия депутатов Белоусова и Власова
Госдума проголосовала за проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова, сообщила пресс-служба Думы. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:07
2023-11-01T14:07
2023-11-01T15:28
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Госдума проголосовала за проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова, сообщила пресс-служба Думы.Обсуждение проводилось в закрытом режиме.Депутаты проголосовали за прекращение полномочий парламентариев.Комиссия Госдумы по этике во вторник рассмотрела материалы от комитета по защите конкуренции и комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы о систематическом отсутствии на своих заседаниях депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова и сочла достаточными основания для досрочного прекращения их полномочий. Она также приняла решение о представлении материалов по ним в комиссию по мандатным вопросам, в палату внесли проекты постановлений о лишении их полномочий.Ранее Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу, поданную адвокатами от имени депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к десяти годам колонии за получение взятки в три миллиарда рублей и усомнившегося в конституционности законодательных норм, позволяющих заключить под стражу народного избранника.Мосгорсуд в начале августа 2022 года назначил Белоусову десять лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск.По данным СК, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей.Белоусова, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишили депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу, его объявили в международный розыск. В соответствии с законом "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" полномочия депутата могут быть прекращены Думой досрочно по инициативе комитета, в который он входит, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей.
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политика, госдума рф, россия
Политика, Госдума РФ, Россия
Госдума прекратила полномочия депутатов Белоусова и Власова
ГД проголосовала за досрочное прекращение полномочий Белоусова и Власова
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Госдума проголосовала за проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова, сообщила пресс-служба Думы.
Обсуждение проводилось в закрытом режиме.
Депутаты проголосовали за прекращение полномочий парламентариев.
Комиссия Госдумы по этике во вторник рассмотрела материалы от комитета по защите конкуренции и комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы о систематическом отсутствии на своих заседаниях депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова и сочла достаточными основания для досрочного прекращения их полномочий. Она также приняла решение о представлении материалов по ним в комиссию по мандатным вопросам, в палату внесли проекты постановлений о лишении их полномочий.
Ранее Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу, поданную адвокатами от имени депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к десяти годам колонии за получение взятки в три миллиарда рублей и усомнившегося в конституционности законодательных норм, позволяющих заключить под стражу народного избранника.
Мосгорсуд
в начале августа 2022 года назначил Белоусову десять лет колонии строгого режима, оштрафовал на 500 миллионов рублей, лишил наград и обратил имущество в доход государства. Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришел на приговор и теперь объявлен в розыск.
В Госдуме заявили, что не могут найти депутата Белоусова
По данным СК
, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области
Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве
и Челябинске
получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей.
Белоусова, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишили депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу, его объявили в международный розыск.
В соответствии с законом "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" полномочия депутата могут быть прекращены Думой досрочно по инициативе комитета, в который он входит, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей.
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