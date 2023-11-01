https://ria.ru/20231101/belorussiya-1906767825.html

В Белоруссии в военное время SMS о мобилизации приравняют к повестке

В Белоруссии в военное время SMS о мобилизации приравняют к повестке - РИА Новости, 01.11.2023

В Белоруссии в военное время SMS о мобилизации приравняют к повестке

Власти Белоруссии планируют закрепить в законодательстве возможность вызова военнообязанных в военкомат по SMS-сообщению, причем в период мобилизации во время... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:47

2023-11-01T17:47

2023-11-01T17:47

белоруссия

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вооруженные силы белоруссии

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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Белоруссии планируют закрепить в законодательстве возможность вызова военнообязанных в военкомат по SMS-сообщению, причем в период мобилизации во время ведения военного времени такое сообщение будет являться надлежащим оповещением по аналогии с обычной повесткой, сообщил начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич. "Устанавливается обязанность мобильных операторов предоставлять сведения об абонентских номерах пользователей связи из числа граждан, состоящих на воинском учете, а также по оповещению в мирное и военное время с использованием сетей электросвязи посредством направления SMS-сообщения. SMS-сообщение, полученное гражданином… в мирное время, является дополнительным источником оповещения военнообязанных о необходимости явиться в военный комиссариат для принятия участия в соответствующих мероприятиях. Получение SMS-сообщения в мирное время не будет являться надлежащим оповещением военнообязанного в отличие от повесток", - сказал Гулевич, представляя в парламенте поправки в законодательство по вопросам нацбезопасности. В свою очередь, продолжил он, "получение такого SMS-сообщения в период мобилизации во время введения военного времени будет являться надлежащим оповещением лица по аналогии с повесткой". Начальник генштаба подчеркнул, что оповещение посредством SMS-рассылки позволит обеспечить оперативность и максимальный охват доведения до граждан, состоящих на воинском учете, информации о необходимости явки на соответствующие мероприятия по призыву на военную службу, что "в случае вооруженной агрессии против Беларуси повысит обороноспособность и национальную безопасность". Он также рассказал, что не планируется создавать отдельно какой-то орган или должное лицо, контролирующие получение военнообязанными SMS-сообщения. "При этом гражданин в военное время будет считаться надлежаще оповещенным при доставке такого смс-сообщения на указанный им в ходе сбора учетных данных абонентский номер. В случае возникновения вопросов, связанных с ответственностью военнообязанных, военным комиссаром мобильному оператору будет направляться соответствующий запрос", - подчеркнул Гулевич. Он добавил, что, как ожидается, в таких SMS-сообщениях будут указаны отправитель, время и адрес, куда необходимо явиться военнообязанному. Гулевич отметил, что гражданин обязан будет в недельный срок сообщать об изменении своего абонентского номера в орган, осуществляющий воинский учет. При несообщении военнообязанный может быть привлечен к административной ответственности. Он также рассказал, что поправками, которые должны пройти второе чтение в нижней палате парламента и еще рассмотрение в верхней палате парламента, предусматривается наделение военных комиссаров правом временно ограничивать выезд за пределы страны граждан, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклоняющихся от мероприятий призыва на воинскую службу. Помимо этого, планируется отнести преступления за уклонение от мероприятий по призыву на военную службу "с учетом их общественной опасности и влияния на состояние нацбезопасности" к категории менее тяжких преступлений. Это позволит увеличить срок давности привлечения к уголовной ответственности граждан, совершивших указанные преступления, пояснил Гулевич. Запланировано административные правонарушения против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на военную службу и воинского учета отнести к значительным. Это позволит применять к правонарушителям штраф без вынесения устного замечания.

https://ria.ru/20231024/belorussiya-1904857712.html

https://ria.ru/20231013/sng-1902562041.html

https://ria.ru/20231029/bobrov-1905613558.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, вооруженные силы белоруссии