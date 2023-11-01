https://ria.ru/20231101/bayden-1906775611.html

Республиканцы обвинили Байдена в получении "отмытых" денег из Китая

Республиканцы обвинили Байдена в получении "отмытых" денег из Китая - РИА Новости, 01.11.2023

Республиканцы обвинили Байдена в получении "отмытых" денег из Китая

Надзорный комитет палаты представителей США опубликовал копию чека, выписанного на имя президента Джо Байдена и представляющего собой незаконно легализованные... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:06

2023-11-01T18:06

2023-11-01T18:40

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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Надзорный комитет палаты представителей США опубликовал копию чека, выписанного на имя президента Джо Байдена и представляющего собой незаконно легализованные деньги, полученные из Китая, заявил председатель комитета, республиканец Джеймс Комер."Сорок тысяч долларов, легализованных незаконным путем из Китая, оказались на банковском счету Джо Байдена в виде персонального чека", — написал он в соцсети X.Комер также опубликовал копию самого чека, который, как утверждается, находится в распоряжении комитета. Его выписали 3 сентября 2017 года на имя Джо Байдена от имени Сары Байден — супруги родного брата нынешнего президента Джеймса. При этом в Белом доме пока не подтвердили подлинность чека.По утверждению конгрессмена, эти средства были получены летом 2017 года при "сомнительной сделке" с компанией из КНР, связанной с КПК. Он отметил, что пять миллионов долларов поступили от китайской фирмы совместному предприятию Hudson West III. При этом одним из учредителей компании был сын действующего президента Хантер. После этого из Hudson West III 400 тысяч долларов перевели в компанию Owasco P.C. Она, как заявил Комер, полностью контролировалась Хантером Байденом. Затем 150 тысяч долларов из Owasco P.C перешли в компанию Lion Hall Group. Ее владельцами оказались Джеймс и Сара Байден, добавил конгрессмен.В итоге, как утверждает Комер, Сара Байден обналичила 50 тысяч долларов и разместила их на своем с супругом личном счете. Оттуда 40 тысяч в виде "погашения долга" отправили Джо Байдену. В свою очередь, представитель Белого дома Иан Сэмс заявил, что в ситуации с чеком речь действительно идет об уплате задолженности. При этом утверждения Комера о связи денег с Китаем он назвал "ложью и теорией заговора". Он подчеркнул, что этот чек выписали, когда Байден "не был ни в офисе (Белого дома. — Прим. ред.), ни кандидатом".Действующий президент США неоднократно категорично отвергал все обвинения, а в Белом доме называли расследование связей главы государства с бизнесом его сына "экстремальной политикой в худшем виде".

https://ria.ru/20231031/bayden-1906540000.html

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в мире, китай, сша, джо байден