https://ria.ru/20231101/balet-1906621220.html

Приморская сцена Мариинского театра представит в Китае "Спящую красавицу"

Приморская сцена Мариинского театра представит в Китае "Спящую красавицу" - РИА Новости, 01.11.2023

Приморская сцена Мариинского театра представит в Китае "Спящую красавицу"

Артисты Приморской сцены Мариинского театра в рамках Дней культуры Приморского края в Харбине 2 и 3 ноября представят местным жителям балет-феерию "Спящая... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:02

2023-11-01T11:02

2023-11-01T11:02

культура

китай

харбин

приморский край

валерий гергиев

мариинский театр

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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Артисты Приморской сцены Мариинского театра в рамках Дней культуры Приморского края в Харбине 2 и 3 ноября представят местным жителям балет-феерию "Спящая красавица", сообщает региональное правительство. "Дни культуры Приморского края пройдут 2 и 3 ноября в Харбине. Артисты Приморской сцены Мариинского театра представят классику русского балета зрителям Поднебесной", – говорится в сообщении.Сейчас идет подготовка к спектаклям, российские артисты репетируют, чтобы представитель в Китае постановку "Спящая красавица". Около 1,5 тысячи человек смогут посмотреть балет-феерию в исполнении артистов Приморской сцены Мариинского театра в Большом театре Харбина 2 и 3 ноября. Представление "Спящая красавица" идет во Владивостоке с 2017 года, за это время оно стало одним из самых популярных у жителей и гостей Приморья. Кроме балета-феерии посетители театра также смогут посетить выставку картин и фотографий "Старый Харбин", организованную Харбинским университетом. С 10 октября в Китае с балетными и оперными спектаклями выступают артисты Мариинского театра и Валерий Гергиев. Ранее маэстро сообщил о планах театра выступить с гастролями весной 2024 года в КНР.

https://ria.ru/20230605/kontsert-1876204274.html

китай

харбин

приморский край

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

китай, харбин, приморский край, валерий гергиев, мариинский театр