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Приморская сцена Мариинского театра представит в Китае "Спящую красавицу" - РИА Новости, 01.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:02 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/balet-1906621220.html
Приморская сцена Мариинского театра представит в Китае "Спящую красавицу"
Приморская сцена Мариинского театра представит в Китае "Спящую красавицу" - РИА Новости, 01.11.2023
Приморская сцена Мариинского театра представит в Китае "Спящую красавицу"
Артисты Приморской сцены Мариинского театра в рамках Дней культуры Приморского края в Харбине 2 и 3 ноября представят местным жителям балет-феерию "Спящая... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:02
2023-11-01T11:02
культура
китай
харбин
приморский край
валерий гергиев
мариинский театр
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Артисты Приморской сцены Мариинского театра в рамках Дней культуры Приморского края в Харбине 2 и 3 ноября представят местным жителям балет-феерию "Спящая красавица", сообщает региональное правительство. &quot;Дни культуры Приморского края пройдут 2 и 3 ноября в Харбине. Артисты Приморской сцены Мариинского театра представят классику русского балета зрителям Поднебесной&quot;, – говорится в сообщении.Сейчас идет подготовка к спектаклям, российские артисты репетируют, чтобы представитель в Китае постановку "Спящая красавица". Около 1,5 тысячи человек смогут посмотреть балет-феерию в исполнении артистов Приморской сцены Мариинского театра в Большом театре Харбина 2 и 3 ноября. Представление "Спящая красавица" идет во Владивостоке с 2017 года, за это время оно стало одним из самых популярных у жителей и гостей Приморья. Кроме балета-феерии посетители театра также смогут посетить выставку картин и фотографий "Старый Харбин", организованную Харбинским университетом. С 10 октября в Китае с балетными и оперными спектаклями выступают артисты Мариинского театра и Валерий Гергиев. Ранее маэстро сообщил о планах театра выступить с гастролями весной 2024 года в КНР.
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Роман Харрасов
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китай, харбин, приморский край, валерий гергиев, мариинский театр
Культура, Китай, Харбин, Приморский край, Валерий Гергиев, Мариинский театр
Приморская сцена Мариинского театра представит в Китае "Спящую красавицу"

Приморская сцена Мариинского театра представит в Харбине "Спящую красавицу"

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкСцена из балета композитора Петра Ильича Чайковского "Спящая красавица"
Сцена из балета композитора Петра Ильича Чайковского Спящая красавица - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Артисты Приморской сцены Мариинского театра в рамках Дней культуры Приморского края в Харбине 2 и 3 ноября представят местным жителям балет-феерию "Спящая красавица", сообщает региональное правительство.
«

"Дни культуры Приморского края пройдут 2 и 3 ноября в Харбине. Артисты Приморской сцены Мариинского театра представят классику русского балета зрителям Поднебесной", – говорится в сообщении.

Сейчас идет подготовка к спектаклям, российские артисты репетируют, чтобы представитель в Китае постановку "Спящая красавица". Около 1,5 тысячи человек смогут посмотреть балет-феерию в исполнении артистов Приморской сцены Мариинского театра в Большом театре Харбина 2 и 3 ноября.
Представление "Спящая красавица" идет во Владивостоке с 2017 года, за это время оно стало одним из самых популярных у жителей и гостей Приморья.
Кроме балета-феерии посетители театра также смогут посетить выставку картин и фотографий "Старый Харбин", организованную Харбинским университетом.
С 10 октября в Китае с балетными и оперными спектаклями выступают артисты Мариинского театра и Валерий Гергиев. Ранее маэстро сообщил о планах театра выступить с гастролями весной 2024 года в КНР.
Концерт симфонического оркестра Мариинского театра у Великой Китайской стены - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Оркестр Мариинского театра выступил у Великой китайской стены
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КультураКитайХарбинПриморский крайВалерий ГергиевМариинский театр
 
 
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