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"АвтоВАЗ" планирует начать производство Lada Largus в Ижевске - РИА Новости, 01.11.2023
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06:02 01.11.2023 (обновлено: 08:56 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/avtovaz-1906582277.html
"АвтоВАЗ" планирует начать производство Lada Largus в Ижевске
"АвтоВАЗ" планирует начать производство Lada Largus в Ижевске - РИА Новости, 01.11.2023
"АвтоВАЗ" планирует начать производство Lada Largus в Ижевске
"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск модели Lada Largus во втором квартале 2024 года в Ижевске, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T06:02
2023-11-01T08:56
экономика
авто
ижевск
автоваз
тольятти
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск модели Lada Largus во втором квартале 2024 года в Ижевске, сообщил РИА Новости официальный представитель компании."Перенос производства Largus в Ижевск идет полностью по плану. Продолжается перенос оборудования, начались процессы его настройки, а также открыт набор персонала", — отметил собеседник агентства. В августе "АвтоВАЗ" объявил о переносе производства Lada Largus с основной площадки в Тольятти на завод в Ижевске. Окончательно этот процесс планируется завершить во втором квартале следующего года. Таким образом производство Largus запустят сразу же, без временного простоя.Как сообщал в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, перенос производства Largus из Тольятти в Ижевск потребует около двух миллиардов рублей. При этом "АвтоВАЗ" рассчитывает, что эти инвестиции значительно окупятся, так как Largus — популярная и высокомаржинальная модель."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2022 году продали 188,6 тысячи автомобилей бренда — на 46 процентов меньше, чем в 2021 году.
https://ria.ru/20230929/avto-1899351092.html
https://ria.ru/20231004/rossiya-1900337561.html
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экономика, авто, ижевск, автоваз, тольятти
Экономика, Авто, Ижевск, АвтоВАЗ, Тольятти
"АвтоВАЗ" планирует начать производство Lada Largus в Ижевске

"АвтоВАЗ" планирует начать производство Lada Largus в Ижевске в 2024 году

© Фото : АвтовазLada Largus
Lada Largus - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Автоваз
Lada Largus. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск модели Lada Largus во втором квартале 2024 года в Ижевске, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"Перенос производства Largus в Ижевск идет полностью по плану. Продолжается перенос оборудования, начались процессы его настройки, а также открыт набор персонала", — отметил собеседник агентства.
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В августе "АвтоВАЗ" объявил о переносе производства Lada Largus с основной площадки в Тольятти на завод в Ижевске. Окончательно этот процесс планируется завершить во втором квартале следующего года. Таким образом производство Largus запустят сразу же, без временного простоя.
Как сообщал в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, перенос производства Largus из Тольятти в Ижевск потребует около двух миллиардов рублей. При этом "АвтоВАЗ" рассчитывает, что эти инвестиции значительно окупятся, так как Largus — популярная и высокомаржинальная модель.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2022 году продали 188,6 тысячи автомобилей бренда — на 46 процентов меньше, чем в 2021 году.
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