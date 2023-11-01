https://ria.ru/20231101/avtovaz-1906582277.html

"АвтоВАЗ" планирует начать производство Lada Largus в Ижевске

"АвтоВАЗ" планирует начать производство Lada Largus в Ижевске - РИА Новости, 01.11.2023

"АвтоВАЗ" планирует начать производство Lada Largus в Ижевске

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск модели Lada Largus во втором квартале 2024 года в Ижевске, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T06:02

2023-11-01T06:02

2023-11-01T08:56

экономика

авто

ижевск

автоваз

тольятти

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск модели Lada Largus во втором квартале 2024 года в Ижевске, сообщил РИА Новости официальный представитель компании."Перенос производства Largus в Ижевск идет полностью по плану. Продолжается перенос оборудования, начались процессы его настройки, а также открыт набор персонала", — отметил собеседник агентства. В августе "АвтоВАЗ" объявил о переносе производства Lada Largus с основной площадки в Тольятти на завод в Ижевске. Окончательно этот процесс планируется завершить во втором квартале следующего года. Таким образом производство Largus запустят сразу же, без временного простоя.Как сообщал в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, перенос производства Largus из Тольятти в Ижевск потребует около двух миллиардов рублей. При этом "АвтоВАЗ" рассчитывает, что эти инвестиции значительно окупятся, так как Largus — популярная и высокомаржинальная модель."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2022 году продали 188,6 тысячи автомобилей бренда — на 46 процентов меньше, чем в 2021 году.

https://ria.ru/20230929/avto-1899351092.html

https://ria.ru/20231004/rossiya-1900337561.html

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экономика, авто, ижевск, автоваз, тольятти