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Президент Австрии заявил о росте антисемитских случаев в стране - РИА Новости, 01.11.2023
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14:26 01.11.2023 (обновлено: 14:30 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/avstriya-1906692423.html
Президент Австрии заявил о росте антисемитских случаев в стране
Президент Австрии заявил о росте антисемитских случаев в стране - РИА Новости, 01.11.2023
Президент Австрии заявил о росте антисемитских случаев в стране
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил о росте антисемитских случаев в республике за последние недели и призвал положить им конец. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:26
2023-11-01T14:30
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ВЕНА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил о росте антисемитских случаев в республике за последние недели и призвал положить им конец. Ранее президент еврейской общины Австрии Оскар Дойч сообщил, что неизвестные в ночь на среду подожгли еврейскую часть кладбища в Вене, полиция проводит расследование. Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил действия злоумышленников. "Я глубоко потрясен сообщением о поджоге еврейской части центрального кладбища Вены. За последние недели число антисемитских инцидентов в Австрии значительно возросло. Этому необходимо положить конец", - написал Ван дер Беллен в своем аккаунте в Х. Как отметил президент, слова "никогда больше" - это конкретный призыв для всех. "Евреи должны иметь возможность жить в Австрии в безопасности. Антисемитизму здесь не место. Ненависти здесь нет места", - добавил глава республики. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231031/parizh-1906385129.html
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в мире, австрия, израиль, россия, александр ван дер беллен, владимир путин, хамас, оон
В мире, Австрия, Израиль, Россия, Александр Ван дер Беллен, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Президент Австрии заявил о росте антисемитских случаев в стране

Президент Австрии Ван дер Беллен заявил о росте случаев антисемитизма в стране

© AP Photo / Theresa WeyАлександр Ван дер Беллен
Александр Ван дер Беллен - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Theresa Wey
Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
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ВЕНА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил о росте антисемитских случаев в республике за последние недели и призвал положить им конец.
Ранее президент еврейской общины Австрии Оскар Дойч сообщил, что неизвестные в ночь на среду подожгли еврейскую часть кладбища в Вене, полиция проводит расследование. Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил действия злоумышленников.
Звезды Давида на стенах домов в Париже - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Париже и пригородах пометили звездами Давида дома, где живут евреи
31 октября, 12:13
"Я глубоко потрясен сообщением о поджоге еврейской части центрального кладбища Вены. За последние недели число антисемитских инцидентов в Австрии значительно возросло. Этому необходимо положить конец", - написал Ван дер Беллен в своем аккаунте в Х.
Как отметил президент, слова "никогда больше" - это конкретный призыв для всех. "Евреи должны иметь возможность жить в Австрии в безопасности. Антисемитизму здесь не место. Ненависти здесь нет места", - добавил глава республики.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Вход в церемониальный зал еврейской части Центрального кладбища в Вене после пожара. 1 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Вчера, 12:55
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреАвстрияИзраильРоссияАлександр Ван дер БелленВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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