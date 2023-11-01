Евраев обсудил авиасообщение с главами Петербурга и Пермского края
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил развитие авиасообщения с Петербургом и Пермским краем с главами этих регионов, сообщило правительство Ярославской области.
Сообщается, что на полях XII Петербургского газового форума Михаил Евраев провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Пермского края Дмитрием Махониным.
Руководитель Ярославского региона обсудил с Бегловым вопрос восстановления авиасообщения с Петербургом. "Восстановление важно как для развития туризма между нашими регионами, так и для укрепления экономических связей", – подчеркнул Евраев.
На встрече отмечалось, что направление очень популярное, рейсы были востребованы. Беглов согласился с Евраевым, что авиасообщение обязательно нужно восстановить.
По данным областного правительства, стороны также обсудили реализацию соглашения между регионами, подписанного в июне на полях ПМЭФ-2023. Оно касается участия в проекте "Эвакуация из Ленинграда и возвращение домой: "Сплоченные войной", направленном на сбор, консолидацию и сохранение сведений по эвакуации населения, предприятий, учреждений и организаций из осажденного города.
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"С главой Пермского края Дмитрием Махониным Михаил Евраев обсудил совместную кампанию по продвижению регионов. Телеканалы и интернет-ресурсы Ярославской области и Пермского края будут знакомить жителей с достопримечательностями и возможностями отдыха на этих территориях, чтобы увеличить поток пассажиров на новом направлении перелетов", - сообщает правительство региона, отмечая, что прямые авиарейсы из Ярославля в Пермь были запущены в сентябре этого года.