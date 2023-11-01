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Евраев обсудил авиасообщение с главами Петербурга и Пермского края - РИА Новости, 01.11.2023
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Ярославская область
 
19:33 01.11.2023 (обновлено: 19:38 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/aviasoobschenie-1906793900.html
Евраев обсудил авиасообщение с главами Петербурга и Пермского края
Евраев обсудил авиасообщение с главами Петербурга и Пермского края - РИА Новости, 01.11.2023
Евраев обсудил авиасообщение с главами Петербурга и Пермского края
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил развитие авиасообщения с Петербургом и Пермским краем с главами этих регионов, сообщило правительство... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T19:33
2023-11-01T19:38
ярославская область
пермский край
санкт-петербург
ярославская область
дмитрий махонин
александр беглов
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил развитие авиасообщения с Петербургом и Пермским краем с главами этих регионов, сообщило правительство Ярославской области. Сообщается, что на полях XII Петербургского газового форума Михаил Евраев провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Пермского края Дмитрием Махониным. Руководитель Ярославского региона обсудил с Бегловым вопрос восстановления авиасообщения с Петербургом. "Восстановление важно как для развития туризма между нашими регионами, так и для укрепления экономических связей", – подчеркнул Евраев. На встрече отмечалось, что направление очень популярное, рейсы были востребованы. Беглов согласился с Евраевым, что авиасообщение обязательно нужно восстановить. По данным областного правительства, стороны также обсудили реализацию соглашения между регионами, подписанного в июне на полях ПМЭФ-2023. Оно касается участия в проекте "Эвакуация из Ленинграда и возвращение домой: "Сплоченные войной", направленном на сбор, консолидацию и сохранение сведений по эвакуации населения, предприятий, учреждений и организаций из осажденного города. "С главой Пермского края Дмитрием Махониным Михаил Евраев обсудил совместную кампанию по продвижению регионов. Телеканалы и интернет-ресурсы Ярославской области и Пермского края будут знакомить жителей с достопримечательностями и возможностями отдыха на этих территориях, чтобы увеличить поток пассажиров на новом направлении перелетов", - сообщает правительство региона, отмечая, что прямые авиарейсы из Ярославля в Пермь были запущены в сентябре этого года.
https://ria.ru/20231027/aeroport-1905740744.html
https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html
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пермский край, санкт-петербург, ярославская область, дмитрий махонин, александр беглов, михаил евраев
Ярославская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Ярославская область, Дмитрий Махонин, Александр Беглов, Михаил Евраев

Евраев обсудил авиасообщение с главами Петербурга и Пермского края

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил развитие авиасообщения с Петербургом и Пермским краем с главами этих регионов, сообщило правительство Ярославской области.
Сообщается, что на полях XII Петербургского газового форума Михаил Евраев провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Пермского края Дмитрием Махониным.
Руководитель Ярославского региона обсудил с Бегловым вопрос восстановления авиасообщения с Петербургом. "Восстановление важно как для развития туризма между нашими регионами, так и для укрепления экономических связей", – подчеркнул Евраев.
На встрече отмечалось, что направление очень популярное, рейсы были востребованы. Беглов согласился с Евраевым, что авиасообщение обязательно нужно восстановить.
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По данным областного правительства, стороны также обсудили реализацию соглашения между регионами, подписанного в июне на полях ПМЭФ-2023. Оно касается участия в проекте "Эвакуация из Ленинграда и возвращение домой: "Сплоченные войной", направленном на сбор, консолидацию и сохранение сведений по эвакуации населения, предприятий, учреждений и организаций из осажденного города.
«
"С главой Пермского края Дмитрием Махониным Михаил Евраев обсудил совместную кампанию по продвижению регионов. Телеканалы и интернет-ресурсы Ярославской области и Пермского края будут знакомить жителей с достопримечательностями и возможностями отдыха на этих территориях, чтобы увеличить поток пассажиров на новом направлении перелетов", - сообщает правительство региона, отмечая, что прямые авиарейсы из Ярославля в Пермь были запущены в сентябре этого года.
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Ярославская областьПермский крайСанкт-ПетербургЯрославская областьДмитрий МахонинАлександр БегловМихаил Евраев
 
 
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