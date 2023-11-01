https://ria.ru/20231101/aviasoobschenie-1906793900.html

Евраев обсудил авиасообщение с главами Петербурга и Пермского края

Евраев обсудил авиасообщение с главами Петербурга и Пермского края - РИА Новости, 01.11.2023

Евраев обсудил авиасообщение с главами Петербурга и Пермского края

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил развитие авиасообщения с Петербургом и Пермским краем с главами этих регионов, сообщило правительство... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T19:33

2023-11-01T19:33

2023-11-01T19:38

ярославская область

пермский край

санкт-петербург

ярославская область

дмитрий махонин

александр беглов

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил развитие авиасообщения с Петербургом и Пермским краем с главами этих регионов, сообщило правительство Ярославской области. Сообщается, что на полях XII Петербургского газового форума Михаил Евраев провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Пермского края Дмитрием Махониным. Руководитель Ярославского региона обсудил с Бегловым вопрос восстановления авиасообщения с Петербургом. "Восстановление важно как для развития туризма между нашими регионами, так и для укрепления экономических связей", – подчеркнул Евраев. На встрече отмечалось, что направление очень популярное, рейсы были востребованы. Беглов согласился с Евраевым, что авиасообщение обязательно нужно восстановить. По данным областного правительства, стороны также обсудили реализацию соглашения между регионами, подписанного в июне на полях ПМЭФ-2023. Оно касается участия в проекте "Эвакуация из Ленинграда и возвращение домой: "Сплоченные войной", направленном на сбор, консолидацию и сохранение сведений по эвакуации населения, предприятий, учреждений и организаций из осажденного города. "С главой Пермского края Дмитрием Махониным Михаил Евраев обсудил совместную кампанию по продвижению регионов. Телеканалы и интернет-ресурсы Ярославской области и Пермского края будут знакомить жителей с достопримечательностями и возможностями отдыха на этих территориях, чтобы увеличить поток пассажиров на новом направлении перелетов", - сообщает правительство региона, отмечая, что прямые авиарейсы из Ярославля в Пермь были запущены в сентябре этого года.

https://ria.ru/20231027/aeroport-1905740744.html

https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html

пермский край

санкт-петербург

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пермский край, санкт-петербург, ярославская область, дмитрий махонин, александр беглов, михаил евраев