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Актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область - РИА Новости, 01.11.2023
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20:18 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/arest-1906799744.html
Актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область
Актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область - РИА Новости, 01.11.2023
Актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область
Суд в Москве заочно арестовал бывшего российского актера Кирилла Канахина по делу о нападениях на населенные пункты в Брянской области. Информация об уголовном... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:18
2023-11-01T20:18
происшествия
брянская область
россия
украина
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал бывшего российского актера Кирилла Канахина по делу о нападениях на населенные пункты в Брянской области. Информация об уголовном деле опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции.В карточке дела уточняется, что Канахину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В начале марта украинские диверсанты напали на Брянскую область, одним из участников теракта, предположительно, был и сам актер — его мать тогда рассказала РИА Новости, что ее сын некоторое время назад уехал на Украину. Позднее МВД России объявило актера в розыск.Канахин снимался в таких российских фильмах и сериалах, как "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", а также играл в Театре Луны.
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происшествия, брянская область, россия, украина
Происшествия, Брянская область, Россия, Украина
Актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область

Бывшего актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении в Брянской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал бывшего российского актера Кирилла Канахина по делу о нападениях на населенные пункты в Брянской области. Информация об уголовном деле опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции.
В карточке дела уточняется, что Канахину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В начале марта украинские диверсанты напали на Брянскую область, одним из участников теракта, предположительно, был и сам актер — его мать тогда рассказала РИА Новости, что ее сын некоторое время назад уехал на Украину. Позднее МВД России объявило актера в розыск.
Канахин снимался в таких российских фильмах и сериалах, как "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", а также играл в Театре Луны.
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