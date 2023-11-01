https://ria.ru/20231101/arest-1906799744.html

Актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область

Актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область - РИА Новости, 01.11.2023

Актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область

Суд в Москве заочно арестовал бывшего российского актера Кирилла Канахина по делу о нападениях на населенные пункты в Брянской области. Информация об уголовном... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T20:18

2023-11-01T20:18

2023-11-01T20:18

происшествия

брянская область

россия

украина

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал бывшего российского актера Кирилла Канахина по делу о нападениях на населенные пункты в Брянской области. Информация об уголовном деле опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции.В карточке дела уточняется, что Канахину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В начале марта украинские диверсанты напали на Брянскую область, одним из участников теракта, предположительно, был и сам актер — его мать тогда рассказала РИА Новости, что ее сын некоторое время назад уехал на Украину. Позднее МВД России объявило актера в розыск.Канахин снимался в таких российских фильмах и сериалах, как "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", а также играл в Театре Луны.

https://ria.ru/20230523/diversant-1873597233.html

брянская область

россия

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происшествия, брянская область, россия, украина