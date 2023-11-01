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Актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область
Актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область - РИА Новости, 01.11.2023
Актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область
Суд в Москве заочно арестовал бывшего российского актера Кирилла Канахина по делу о нападениях на населенные пункты в Брянской области. Информация об уголовном... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:18
2023-11-01T20:18
2023-11-01T20:18
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал бывшего российского актера Кирилла Канахина по делу о нападениях на населенные пункты в Брянской области. Информация об уголовном деле опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции.В карточке дела уточняется, что Канахину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В начале марта украинские диверсанты напали на Брянскую область, одним из участников теракта, предположительно, был и сам актер — его мать тогда рассказала РИА Новости, что ее сын некоторое время назад уехал на Украину. Позднее МВД России объявило актера в розыск.Канахин снимался в таких российских фильмах и сериалах, как "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", а также играл в Театре Луны.
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происшествия, брянская область, россия, украина
Происшествия, Брянская область, Россия, Украина
Актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область
Бывшего актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении в Брянской области