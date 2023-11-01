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Следствие вновь попросило об аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой* - РИА Новости, 01.11.2023
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18:50 01.11.2023 (обновлено: 18:51 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/arest-1906786383.html
Следствие вновь попросило об аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой*
Следствие вновь попросило об аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой* - РИА Новости, 01.11.2023
Следствие вновь попросило об аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой*
Следствие попросило Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:50
2023-11-01T18:51
надежда толоконникова
pussy riot
московский городской суд
екатерина самуцевич
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следствие попросило Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Толоконниковой Н.А.*",- сказала собеседница агентства. Судя по картотеке судебных дел, Толоконниковой* вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ "Публичные действия &lt;...&gt; в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Когда именно произошло и в чем заключалось преступление, информации нет. Наказание по статье - до года лишения свободы. В инстанции уточнили, что его рассмотрят сегодня же, в среду. В марте Толоконникову* объявили в розыск по этому уголовному делу. При этом, по данным СМИ, Толоконникова* несколько лет назад уехала за границу. Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. Тогда Толоконникова* уже попадала в СИЗО. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд позднее изменил одной из них, Екатерине Самуцевич, наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова* и Алехина были освобождены в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20231019/sobol-1903770007.html
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надежда толоконникова, pussy riot, московский городской суд, екатерина самуцевич
Надежда Толоконникова, Pussy Riot, Московский городской суд, Екатерина Самуцевич
Следствие вновь попросило об аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой*

Следствие попросило о заочном аресте участницы группы Pussy Riot Толоконниковой

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкНадежда Толоконникова*
Надежда Толоконникова* - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Надежда Толоконникова*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следствие попросило Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Толоконниковой Н.А.*",- сказала собеседница агентства.
Судя по картотеке судебных дел, Толоконниковой* вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ "Публичные действия <...> в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Когда именно произошло и в чем заключалось преступление, информации нет. Наказание по статье - до года лишения свободы.
В инстанции уточнили, что его рассмотрят сегодня же, в среду. В марте Толоконникову* объявили в розыск по этому уголовному делу. При этом, по данным СМИ, Толоконникова* несколько лет назад уехала за границу.
Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. Тогда Толоконникова* уже попадала в СИЗО. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима.
Мосгорсуд позднее изменил одной из них, Екатерине Самуцевич, наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова* и Алехина были освобождены в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Любовь Соболь* у здания Преображенского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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19 октября, 10:42
 
Надежда ТолоконниковаPussy RiotМосковский городской судЕкатерина Самуцевич
 
 
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