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На Бали задержали россиянина за кражу еды у посетителей ресторана

На Бали задержали россиянина за кражу еды у посетителей ресторана - РИА Новости, 01.11.2023

На Бали задержали россиянина за кражу еды у посетителей ресторана

Полиция индонезийского острова Бали задержала гражданина России в ресторане в районе Южная Кута за то, что турист украл еду и напитки, принадлежавшие другим... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:52

2023-11-01T10:52

2023-11-01T10:59

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали задержала гражданина России в ресторане в районе Южная Кута за то, что турист украл еду и напитки, принадлежавшие другим посетителям ресторана, сообщает индонезийский портал Detik. "Иностранец взял напитки и еду, принадлежащие другим гостям, в ресторане на улице Рая Улувату", - заявил глава оперативного отдела местной полиции Дени Астика. Он добавил, что российский турист "взбесился", когда его собирались взять под стражу, однако сотрудники полиции сумели успокоить мужчину. Вскоре после этого россиянина доставили в иммиграционный офис Денпасара. "Когда мы прибыли в иммиграционную службу, иностранец наконец согласился пойти на диалог… Офицеры иммиграционной службы связались со мной, и выяснилось, что у иностранца имеется психическое расстройство. Сейчас он находится на лечении в больнице Санглах", - отметил Астик. Известно, что россиянин лечился в больнице профессора Нгоеры на Бали в сентябре прошлого года. Полиция не предоставила подробной информации о его личности, однако известно, что срок действия его загранпаспорта истекает в декабре 2023 года.

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