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За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы арестовали 15 человек - РИА Новости, 01.11.2023
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02:38 01.11.2023 (обновлено: 03:04 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/arest-1906574385.html
За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы арестовали 15 человек
За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы арестовали 15 человек - РИА Новости, 01.11.2023
За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы арестовали 15 человек
Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:38
2023-11-01T03:04
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
россия
владимир путин
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МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева."Постановлениями суда все они признаны виновными в совершении административного правонарушения. Восьмерым из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток, двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ", — сказала собеседница агентства.По словам Мамаевой им вменяются обвинения по административной статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".Во вторник суды в Дагестане признали семерых участников массовых беспорядков виновными в мелком хулиганстве и арестовали их на срок от трех до десяти дней.В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 83 из них задержали.По данным Минздрава Дагестана, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские.Президент Владимир Путин заявил, что произошедшие беспорядки были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины под руководством западных спецслужб.
https://ria.ru/20231031/gd-1906491338.html
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Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами
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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия, владимир путин
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Россия, Владимир Путин
За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы арестовали 15 человек

Число арестованных за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15

Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.
«
"Постановлениями суда все они признаны виновными в совершении административного правонарушения. Восьмерым из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток, двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ", — сказала собеседница агентства.
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По словам Мамаевой им вменяются обвинения по административной статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
Во вторник суды в Дагестане признали семерых участников массовых беспорядков виновными в мелком хулиганстве и арестовали их на срок от трех до десяти дней.
В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.
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Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 83 из них задержали.
По данным Минздрава Дагестана, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские.
Президент Владимир Путин заявил, что произошедшие беспорядки были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины под руководством западных спецслужб.
 
ПроисшествияМахачкалаБеспорядки в аэропорту МахачкалыРоссияВладимир Путин
 
 
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