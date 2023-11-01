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Американцы в ближайшие дни получат возможность покинуть Газу, заявил Байден - РИА Новости, 01.11.2023
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20:51 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/amerikantsy-1906803772.html
Американцы в ближайшие дни получат возможность покинуть Газу, заявил Байден
Американцы в ближайшие дни получат возможность покинуть Газу, заявил Байден - РИА Новости, 01.11.2023
Американцы в ближайшие дни получат возможность покинуть Газу, заявил Байден
Граждане США смогут покинуть охваченный конфликтом сектор Газа в среду и в ближайшие дни, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:51
2023-11-01T20:51
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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Граждане США смогут покинуть охваченный конфликтом сектор Газа в среду и в ближайшие дни, заявил американский президент Джо Байден. "Сегодня, благодаря лидирующей роли США, мы гарантировали свободный выход из Газы раненым палестинцам и иностранцам. Мы ожидаем, что американские граждане выйдут сегодня, а в последующие дни смогут уехать еще больше человек", - написал Байден в своем аккаунте в соцсети X. Он подчеркнул, что американское правительство не прекратит работу по вызволению своих сограждан из сектора Газа. КПП "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. Ранее источник сообщал РИА Новости, что первые машины скорой помощи с ранеными палестинцами из Газы въехали на территорию Египта через "Рафах". Египет примет в среду 81 раненого из сектора Газа. По сообщениям СМИ, Газу через "Рафах" в среду покинут около 500 иностранцев. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/gaza-1906803262.html
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в мире, израиль, россия, египет, владимир путин, джо байден, хамас, раф, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Египет, Владимир Путин, Джо Байден, ХАМАС, РАФ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американцы в ближайшие дни получат возможность покинуть Газу, заявил Байден

Байден: граждане США смогут покинуть сектор Газа в среду и в ближайшие дни

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Граждане США смогут покинуть охваченный конфликтом сектор Газа в среду и в ближайшие дни, заявил американский президент Джо Байден.
«
"Сегодня, благодаря лидирующей роли США, мы гарантировали свободный выход из Газы раненым палестинцам и иностранцам. Мы ожидаем, что американские граждане выйдут сегодня, а в последующие дни смогут уехать еще больше человек", - написал Байден в своем аккаунте в соцсети X.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Белый дом ответил на вопрос о возможной отправке военных в сектор Газа
Вчера, 20:47
Он подчеркнул, что американское правительство не прекратит работу по вызволению своих сограждан из сектора Газа.
КПП "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. Ранее источник сообщал РИА Новости, что первые машины скорой помощи с ранеными палестинцами из Газы въехали на территорию Египта через "Рафах". Египет примет в среду 81 раненого из сектора Газа. По сообщениям СМИ, Газу через "Рафах" в среду покинут около 500 иностранцев.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Вчера, 18:06
 
В миреИзраильРоссияЕгипетВладимир ПутинДжо БайденХАМАСРАФООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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