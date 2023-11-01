https://ria.ru/20231101/aktsiya-1906801801.html
В Брюсселе у посольства США прошла акция в поддержку Палестины
В Брюсселе у посольства США прошла акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 01.11.2023
В Брюсселе у посольства США прошла акция в поддержку Палестины
Сотни демонстрантов пришли к посольству США в Брюсселе, чтобы потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:33
2023-11-01T20:33
2023-11-01T20:38
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БРЮССЕЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Сотни демонстрантов пришли к посольству США в Брюсселе, чтобы потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты с палестинскими флагами скандировали: "Требуем немедленного прекращения огня", "Спасите детей Газы", "Свободу Палестине". Близко к зданию дипломатической миссии участников акции не пустили, они были вынуждены митинговать на противоположной стороне дороги. В отличие от предыдущих пропалестинских акций в Брюсселе, демонстрацию у посольства США контролировали усиленные наряды полиции, а на улицах близ дипмиссии установили дополнительные заграждения. После завершения акции полицейские выпускали демонстрантов небольшими группами и просили прятать палестинскую символику "во избежание инцидентов".
https://ria.ru/20231101/myshi-1906579439.html
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Митинг в Брюсселе с требованием прекращения огня в секторе Газа
Сотни демонстрантов пришли к посольству США в Брюсселе, чтобы потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа. Близко к зданию посольства участников акции не пустили, ситуацию контролировали усиленные наряды полиции. Акция прошла мирно.
2023-11-01T20:33
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в мире, брюссель, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Брюссель, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Брюсселе у посольства США прошла акция в поддержку Палестины
В Брюсселе прошла акция в поддержку Палестины с требованием прекратить огонь