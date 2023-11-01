Рейтинг@Mail.ru
В Брюсселе у посольства США прошла акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 01.11.2023 (обновлено: 20:38 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/aktsiya-1906801801.html
В Брюсселе у посольства США прошла акция в поддержку Палестины
В Брюсселе у посольства США прошла акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 01.11.2023
В Брюсселе у посольства США прошла акция в поддержку Палестины
Сотни демонстрантов пришли к посольству США в Брюсселе, чтобы потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:33
2023-11-01T20:38
в мире
брюссель
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906802198_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_382b3c5a0dfdbde80a78c0ee1c9630e1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Сотни демонстрантов пришли к посольству США в Брюсселе, чтобы потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты с палестинскими флагами скандировали: "Требуем немедленного прекращения огня", "Спасите детей Газы", "Свободу Палестине". Близко к зданию дипломатической миссии участников акции не пустили, они были вынуждены митинговать на противоположной стороне дороги. В отличие от предыдущих пропалестинских акций в Брюсселе, демонстрацию у посольства США контролировали усиленные наряды полиции, а на улицах близ дипмиссии установили дополнительные заграждения. После завершения акции полицейские выпускали демонстрантов небольшими группами и просили прятать палестинскую символику "во избежание инцидентов".
https://ria.ru/20231101/myshi-1906579439.html
https://ria.ru/20231029/palestina-1906026302.html
брюссель
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Митинг в Брюсселе с требованием прекращения огня в секторе Газа
Сотни демонстрантов пришли к посольству США в Брюсселе, чтобы потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа. Близко к зданию посольства участников акции не пустили, ситуацию контролировали усиленные наряды полиции. Акция прошла мирно.
2023-11-01T20:33
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906802198_439:0:1879:1080_1920x0_80_0_0_55d066d4b0ab99ae618e8485b3ac2d8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Брюссель, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Брюсселе у посольства США прошла акция в поддержку Палестины

В Брюсселе прошла акция в поддержку Палестины с требованием прекратить огонь

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Сотни демонстрантов пришли к посольству США в Брюсселе, чтобы потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты с палестинскими флагами скандировали: "Требуем немедленного прекращения огня", "Спасите детей Газы", "Свободу Палестине".
Великобритания - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, пишут СМИ
Вчера, 04:49
Близко к зданию дипломатической миссии участников акции не пустили, они были вынуждены митинговать на противоположной стороне дороги. В отличие от предыдущих пропалестинских акций в Брюсселе, демонстрацию у посольства США контролировали усиленные наряды полиции, а на улицах близ дипмиссии установили дополнительные заграждения.
После завершения акции полицейские выпускали демонстрантов небольшими группами и просили прятать палестинскую символику "во избежание инцидентов".
Демонстрация в поддержку палестинцев в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
В Гааге прошла многотысячная акция в поддержку Палестины
29 октября, 20:36
 
В миреБрюссельСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала