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Корона "Мисс мира" и хейт за лишний вес: как живет Айшвария Рай - РИА Новости, 01.11.2023
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Культура
 
08:00 01.11.2023 (обновлено: 19:41 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/aktrisa-1906428597.html
Корона "Мисс мира" и хейт за лишний вес: как живет Айшвария Рай
Корона "Мисс мира" и хейт за лишний вес: как живет Айшвария Рай - РИА Новости, 01.11.2023
Корона "Мисс мира" и хейт за лишний вес: как живет Айшвария Рай
Мисс мира — 1994, фотомодель, звезда Болливуда и Голливуда Айшвария Рай отмечает сегодня юбилей. Творческие взлеты, падения и личная жизнь самой известной... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:00
2023-11-01T19:41
культура
индия
кино и сериалы
фото - культура
канны
голливуд
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Мисс мира — 1994, фотомодель, звезда Болливуда и Голливуда Айшвария Рай отмечает сегодня юбилей. Творческие взлеты, падения и личная жизнь самой известной индийской красавицы — в материале РИА Новости.
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Анастасия Силкина
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индия, кино и сериалы, фото - культура, фото, канны, голливуд, брэд питт (уильям бредли)
Культура, Индия, Кино и сериалы, Фото - Культура, Канны, Голливуд, Брэд Питт (Уильям Бредли)

Корона "Мисс мира" и хейт за лишний вес: как живет Айшвария Рай

Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Мисс мира — 1994, фотомодель, звезда Болливуда и Голливуда Айшвария Рай отмечает сегодня юбилей. Творческие взлеты, падения и личная жизнь самой известной индийской красавицы — в материале РИА Новости.
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Она родилась в семье офицера торгового флота и писательницы. С детства брала уроки классической музыки и танцев, однако не собиралась связывать жизнь с шоу-бизнесом. Айшвария — дипломированный архитектор, свободно говорит на пяти языках.

Актриса Айшвария Рай Баччан на премьере фильма Два дня, одна ночь в рамках 67-го Каннского кинофестиваля

Она родилась в семье офицера торгового флота и писательницы. С детства брала уроки классической музыки и танцев, однако не собиралась связывать жизнь с шоу-бизнесом. Айшвария — дипломированный архитектор, свободно говорит на пяти языках.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 10
© AFP 2023 / WALTER DHLADHLA

В 1994-м девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Индия". После этого выступила в "Мисс мира" и увезла заветную корону из южноафриканского Сан-Сити.

Победительница конкурса Мисс мира 1994 Айшвария Рай

В 1994-м девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Индия". После этого выступила в "Мисс мира" и увезла заветную корону из южноафриканского Сан-Сити.

© AFP 2023 / WALTER DHLADHLA
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Победа в международном конкурсе красоты открыла дорогу к крупным рекламным контрактам — с Pepsi, L'Oreal, Dior, Chanel, Philips.

Актриса Айшвария Рай на красной дорожке во время премьеры фильма Поиск в рамках 67-го Каннского кинофестиваля

Победа в международном конкурсе красоты открыла дорогу к крупным рекламным контрактам — с Pepsi, L'Oreal, Dior, Chanel, Philips.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 10
© Bhansali Films (1999)

И посыпались предложения из Болливуда. Критики хорошо приняли дебютную ленту Айшварии "Тандем" в 1997-м, чего нельзя сказать о следующем фильме — романтической комедии "И они полюбили друг друга".

А настоящее признание пришло после выхода ленты "Навеки твоя" (1999). Айшварии присудили престижную болливудскую кинопремию Filmfare Award за лучшую женскую роль. Ее героиня Нандини вынуждена вступить в брак, хотя любит другого.

На фото: кадр из фильма

Кадр из фильма Навеки твоя

И посыпались предложения из Болливуда. Критики хорошо приняли дебютную ленту Айшварии "Тандем" в 1997-м, чего нельзя сказать о следующем фильме — романтической комедии "И они полюбили друг друга".

А настоящее признание пришло после выхода ленты "Навеки твоя" (1999). Айшварии присудили престижную болливудскую кинопремию Filmfare Award за лучшую женскую роль. Ее героиня Нандини вынуждена вступить в брак, хотя любит другого.

На фото: кадр из фильма

© Bhansali Films (1999)
4 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Следующий Filmfare актриса получила за роль возлюбленной главного героя в фильме "Девдас" (2002). Картину показали на Каннском кинофестивале, а на следующий год Айшвария уже заседала в жюри этого смотра.

На фото: артистка позирует на красной дорожке перед премьерой фильма "Тайная жизнь" (A Hidden Life) на 72-м Каннском кинофестивале

Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь (A Hidden Life) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

Следующий Filmfare актриса получила за роль возлюбленной главного героя в фильме "Девдас" (2002). Картину показали на Каннском кинофестивале, а на следующий год Айшвария уже заседала в жюри этого смотра.

На фото: артистка позирует на красной дорожке перед премьерой фильма "Тайная жизнь" (A Hidden Life) на 72-м Каннском кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 10
© Columbia Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (2009)

На Западе дебютировала в 2004-м в вольном переложении романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение". На афише музыкальной комедии "Невеста и предрассудки" было указано: "Болливуд встречает Голливуд… И это идеальное совпадение".

Затем последовали "Принцесса специй" (2005), "Последний легион" (2006) и "Розовая пантера 2" (2009, на фото — кадр из фильма).

В результате Айшвария стала первой индианкой, представленной в музее мадам Тюссо.

Кадр из фильма Розовая пантера 2

На Западе дебютировала в 2004-м в вольном переложении романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение". На афише музыкальной комедии "Невеста и предрассудки" было указано: "Болливуд встречает Голливуд… И это идеальное совпадение".

Затем последовали "Принцесса специй" (2005), "Последний легион" (2006) и "Розовая пантера 2" (2009, на фото — кадр из фильма).

В результате Айшвария стала первой индианкой, представленной в музее мадам Тюссо.

© Columbia Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (2009)
6 из 10
© Pathé Pictures International, UK Film Council (2004)

Кстати, ради "Невесты и предрассудков" (кадр на фото) актриса отказалась от участия в фильме "Правила съема: Метод Хитча". Также болливудскую звезду мы могли бы увидеть в роли Розали в "Сумерках" и в паре с Брэдом Питтом в картине "Трое", но она отклонила предложения: в первом случае — чтобы не выглядеть слишком возрастной, а во втором — из-за откровенных сцен.

Кадр из фильма Невеста и предрассудки

Кстати, ради "Невесты и предрассудков" (кадр на фото) актриса отказалась от участия в фильме "Правила съема: Метод Хитча". Также болливудскую звезду мы могли бы увидеть в роли Розали в "Сумерках" и в паре с Брэдом Питтом в картине "Трое", но она отклонила предложения: в первом случае — чтобы не выглядеть слишком возрастной, а во втором — из-за откровенных сцен.

© Pathé Pictures International, UK Film Council (2004)
7 из 10
© AFP 2023 / RYAN LIM

У актрисы было несколько романов с партнерами по съемочной площадке. В 2007-м она вышла замуж за актера Абхишека Баччана, сына живой легенды Болливуда Амитабха Баччана. В 2011-м у 38-летней Айшварии родилась дочь Аарадхия.

Актеры Болливуда Абхишек Баччан и его супруга Айшвария Рай Баччан на церемонии вручения наград Международной Индийской киноакадемии в Абу-Даби

У актрисы было несколько романов с партнерами по съемочной площадке. В 2007-м она вышла замуж за актера Абхишека Баччана, сына живой легенды Болливуда Амитабха Баччана. В 2011-м у 38-летней Айшварии родилась дочь Аарадхия.

© AFP 2023 / RYAN LIM
8 из 10
© AFP 2023 / LOIC VENANCE

Послеродовой период стал одним из самых сложных. Звезда сразу заявила, что не собирается изнурять себя тренировками и во главу угла ставит благополучие — свое и ребенка. Таблоиды и соцсети набросились на ее лишние килограммы, объявив некогда первую красавицу мира "позором Индии".

Айшвария с достоинством выдержала это испытание. Восстановив форму в комфортном режиме, вернулась на съемочную площадку спустя четыре года.

Индийская актриса Айшвария Рай на Каннском кинофестивале

Послеродовой период стал одним из самых сложных. Звезда сразу заявила, что не собирается изнурять себя тренировками и во главу угла ставит благополучие — свое и ребенка. Таблоиды и соцсети набросились на ее лишние килограммы, объявив некогда первую красавицу мира "позором Индии".

Айшвария с достоинством выдержала это испытание. Восстановив форму в комфортном режиме, вернулась на съемочную площадку спустя четыре года.

© AFP 2023 / LOIC VENANCE
9 из 10
© Lyca Productions, Madras Talkies (2022)

Актриса продолжает сниматься, хоть и не так интенсивно. В этом году вышла вторая часть фэнтези-боевика "Сын Кавери" с ее участием — продолжение приключений Арулможи Вармана, ставшего Раджараджей I, величайшим правителем империи Чола на юге Индии. Айшвария играет антагонистку.

Кадр из фильма Сын Кавери: Часть первая

Актриса продолжает сниматься, хоть и не так интенсивно. В этом году вышла вторая часть фэнтези-боевика "Сын Кавери" с ее участием — продолжение приключений Арулможи Вармана, ставшего Раджараджей I, величайшим правителем империи Чола на юге Индии. Айшвария играет антагонистку.

© Lyca Productions, Madras Talkies (2022)
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