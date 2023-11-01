Корона "Мисс мира" и хейт за лишний вес: как живет Айшвария Рай

© Bhansali Films (1999)

И посыпались предложения из Болливуда. Критики хорошо приняли дебютную ленту Айшварии "Тандем" в 1997-м, чего нельзя сказать о следующем фильме — романтической комедии "И они полюбили друг друга".

А настоящее признание пришло после выхода ленты "Навеки твоя" (1999). Айшварии присудили престижную болливудскую кинопремию Filmfare Award за лучшую женскую роль. Ее героиня Нандини вынуждена вступить в брак, хотя любит другого.

На фото: кадр из фильма