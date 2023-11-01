Корона "Мисс мира" и хейт за лишний вес: как живет Айшвария Рай

Она родилась в семье офицера торгового флота и писательницы. С детства брала уроки классической музыки и танцев, однако не собиралась связывать жизнь с шоу-бизнесом. Айшвария — дипломированный архитектор, свободно говорит на пяти языках.
Она родилась в семье офицера торгового флота и писательницы. С детства брала уроки классической музыки и танцев, однако не собиралась связывать жизнь с шоу-бизнесом. Айшвария — дипломированный архитектор, свободно говорит на пяти языках.
В 1994-м девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Индия". После этого выступила в "Мисс мира" и увезла заветную корону из южноафриканского Сан-Сити.
В 1994-м девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Индия". После этого выступила в "Мисс мира" и увезла заветную корону из южноафриканского Сан-Сити.
Победа в международном конкурсе красоты открыла дорогу к крупным рекламным контрактам — с Pepsi, L'Oreal, Dior, Chanel, Philips.
Победа в международном конкурсе красоты открыла дорогу к крупным рекламным контрактам — с Pepsi, L'Oreal, Dior, Chanel, Philips.
И посыпались предложения из Болливуда. Критики хорошо приняли дебютную ленту Айшварии "Тандем" в 1997-м, чего нельзя сказать о следующем фильме — романтической комедии "И они полюбили друг друга".
А настоящее признание пришло после выхода ленты "Навеки твоя" (1999). Айшварии присудили престижную болливудскую кинопремию Filmfare Award за лучшую женскую роль. Ее героиня Нандини вынуждена вступить в брак, хотя любит другого.
На фото: кадр из фильма
И посыпались предложения из Болливуда. Критики хорошо приняли дебютную ленту Айшварии "Тандем" в 1997-м, чего нельзя сказать о следующем фильме — романтической комедии "И они полюбили друг друга".
А настоящее признание пришло после выхода ленты "Навеки твоя" (1999). Айшварии присудили престижную болливудскую кинопремию Filmfare Award за лучшую женскую роль. Ее героиня Нандини вынуждена вступить в брак, хотя любит другого.
На фото: кадр из фильма
Следующий Filmfare актриса получила за роль возлюбленной главного героя в фильме "Девдас" (2002). Картину показали на Каннском кинофестивале, а на следующий год Айшвария уже заседала в жюри этого смотра.
На фото: артистка позирует на красной дорожке перед премьерой фильма "Тайная жизнь" (A Hidden Life) на 72-м Каннском кинофестивале
Следующий Filmfare актриса получила за роль возлюбленной главного героя в фильме "Девдас" (2002). Картину показали на Каннском кинофестивале, а на следующий год Айшвария уже заседала в жюри этого смотра.
На фото: артистка позирует на красной дорожке перед премьерой фильма "Тайная жизнь" (A Hidden Life) на 72-м Каннском кинофестивале
На Западе дебютировала в 2004-м в вольном переложении романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение". На афише музыкальной комедии "Невеста и предрассудки" было указано: "Болливуд встречает Голливуд… И это идеальное совпадение".
Затем последовали "Принцесса специй" (2005), "Последний легион" (2006) и "Розовая пантера 2" (2009, на фото — кадр из фильма).
В результате Айшвария стала первой индианкой, представленной в музее мадам Тюссо.
На Западе дебютировала в 2004-м в вольном переложении романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение". На афише музыкальной комедии "Невеста и предрассудки" было указано: "Болливуд встречает Голливуд… И это идеальное совпадение".
Затем последовали "Принцесса специй" (2005), "Последний легион" (2006) и "Розовая пантера 2" (2009, на фото — кадр из фильма).
В результате Айшвария стала первой индианкой, представленной в музее мадам Тюссо.
Кстати, ради "Невесты и предрассудков" (кадр на фото) актриса отказалась от участия в фильме "Правила съема: Метод Хитча". Также болливудскую звезду мы могли бы увидеть в роли Розали в "Сумерках" и в паре с Брэдом Питтом в картине "Трое", но она отклонила предложения: в первом случае — чтобы не выглядеть слишком возрастной, а во втором — из-за откровенных сцен.
Кстати, ради "Невесты и предрассудков" (кадр на фото) актриса отказалась от участия в фильме "Правила съема: Метод Хитча". Также болливудскую звезду мы могли бы увидеть в роли Розали в "Сумерках" и в паре с Брэдом Питтом в картине "Трое", но она отклонила предложения: в первом случае — чтобы не выглядеть слишком возрастной, а во втором — из-за откровенных сцен.
У актрисы было несколько романов с партнерами по съемочной площадке. В 2007-м она вышла замуж за актера Абхишека Баччана, сына живой легенды Болливуда Амитабха Баччана. В 2011-м у 38-летней Айшварии родилась дочь Аарадхия.
У актрисы было несколько романов с партнерами по съемочной площадке. В 2007-м она вышла замуж за актера Абхишека Баччана, сына живой легенды Болливуда Амитабха Баччана. В 2011-м у 38-летней Айшварии родилась дочь Аарадхия.
Послеродовой период стал одним из самых сложных. Звезда сразу заявила, что не собирается изнурять себя тренировками и во главу угла ставит благополучие — свое и ребенка. Таблоиды и соцсети набросились на ее лишние килограммы, объявив некогда первую красавицу мира "позором Индии".
Айшвария с достоинством выдержала это испытание. Восстановив форму в комфортном режиме, вернулась на съемочную площадку спустя четыре года.
Послеродовой период стал одним из самых сложных. Звезда сразу заявила, что не собирается изнурять себя тренировками и во главу угла ставит благополучие — свое и ребенка. Таблоиды и соцсети набросились на ее лишние килограммы, объявив некогда первую красавицу мира "позором Индии".
Айшвария с достоинством выдержала это испытание. Восстановив форму в комфортном режиме, вернулась на съемочную площадку спустя четыре года.
Актриса продолжает сниматься, хоть и не так интенсивно. В этом году вышла вторая часть фэнтези-боевика "Сын Кавери" с ее участием — продолжение приключений Арулможи Вармана, ставшего Раджараджей I, величайшим правителем империи Чола на юге Индии. Айшвария играет антагонистку.
Актриса продолжает сниматься, хоть и не так интенсивно. В этом году вышла вторая часть фэнтези-боевика "Сын Кавери" с ее участием — продолжение приключений Арулможи Вармана, ставшего Раджараджей I, величайшим правителем империи Чола на юге Индии. Айшвария играет антагонистку.