https://ria.ru/20231101/aktivisty-1906780090.html

В Лондоне задержали 35 экоактивистов, устроивших протест на дороге

В Лондоне задержали 35 экоактивистов, устроивших протест на дороге - РИА Новости, 01.11.2023

В Лондоне задержали 35 экоактивистов, устроивших протест на дороге

Полиция Лондона задержала 35 активистов экологического движения Just Stop Oil, которые устроили протестную акцию против добычи нефти и газа, тем самым затруднив РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:18

2023-11-01T18:18

2023-11-01T18:43

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полиция Лондона задержала 35 активистов экологического движения Just Stop Oil, которые устроили протестную акцию против добычи нефти и газа, тем самым затруднив движение на одной из крупных дорог на западе города, сообщило в среду само ведомство."Второй день подряд на этой неделе мы отвечаем на вызов, связанный с рядом активистов Just Stop Oil на дороге… 35 задержаний", - сообщила полиция в соцсети X. В пресс-релизе самого экологического движения отмечается, что в демонстрации приняли участие около 45 человек. Протестующие, вооружившись большими баннерами с символикой организации, устроили на дороге "медленный марш", тем самым затормозив движение транспорта. Накануне полиция Лондона сообщила о выдвижении обвинений 31 активисту Just Stop Oil в связи с протестной акцией на площади около парламента Великобритании. В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

https://ria.ru/20230930/mestorozhdenie-1899657621.html

https://ria.ru/20231026/krakhmal-1905473133.html

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в мире, лондон, парламент великобритании, шеффилд, городское хозяйство москвы