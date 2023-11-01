В Лондоне задержали 35 экоактивистов, устроивших протест на дороге
Полиция Лондона задержала 35 экоактивистов, устроивших акцию на крупной дороге
© Just Stop Oil Активисты экологического движения Just Stop Oil в Лондоне, которые устроили протестную акцию против добычи нефти и газа
© Just Stop Oil
Активисты экологического движения Just Stop Oil в Лондоне, которые устроили протестную акцию против добычи нефти и газа
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полиция Лондона задержала 35 активистов экологического движения Just Stop Oil, которые устроили протестную акцию против добычи нефти и газа, тем самым затруднив движение на одной из крупных дорог на западе города, сообщило в среду само ведомство.
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"Второй день подряд на этой неделе мы отвечаем на вызов, связанный с рядом активистов Just Stop Oil на дороге… 35 задержаний", - сообщила полиция в соцсети X.
В пресс-релизе самого экологического движения отмечается, что в демонстрации приняли участие около 45 человек. Протестующие, вооружившись большими баннерами с символикой организации, устроили на дороге "медленный марш", тем самым затормозив движение транспорта.
Накануне полиция Лондона сообщила о выдвижении обвинений 31 активисту Just Stop Oil в связи с протестной акцией на площади около парламента Великобритании.
В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.