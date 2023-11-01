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В Лондоне задержали 35 экоактивистов, устроивших протест на дороге - РИА Новости, 01.11.2023
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18:18 01.11.2023 (обновлено: 18:43 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/aktivisty-1906780090.html
В Лондоне задержали 35 экоактивистов, устроивших протест на дороге
В Лондоне задержали 35 экоактивистов, устроивших протест на дороге - РИА Новости, 01.11.2023
В Лондоне задержали 35 экоактивистов, устроивших протест на дороге
Полиция Лондона задержала 35 активистов экологического движения Just Stop Oil, которые устроили протестную акцию против добычи нефти и газа, тем самым затруднив РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:18
2023-11-01T18:43
в мире
лондон
парламент великобритании
шеффилд
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полиция Лондона задержала 35 активистов экологического движения Just Stop Oil, которые устроили протестную акцию против добычи нефти и газа, тем самым затруднив движение на одной из крупных дорог на западе города, сообщило в среду само ведомство."Второй день подряд на этой неделе мы отвечаем на вызов, связанный с рядом активистов Just Stop Oil на дороге… 35 задержаний", - сообщила полиция в соцсети X. В пресс-релизе самого экологического движения отмечается, что в демонстрации приняли участие около 45 человек. Протестующие, вооружившись большими баннерами с символикой организации, устроили на дороге "медленный марш", тем самым затормозив движение транспорта. Накануне полиция Лондона сообщила о выдвижении обвинений 31 активисту Just Stop Oil в связи с протестной акцией на площади около парламента Великобритании. В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
https://ria.ru/20230930/mestorozhdenie-1899657621.html
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в мире, лондон, парламент великобритании, шеффилд, городское хозяйство москвы
В мире, Лондон, Парламент Великобритании, Шеффилд, Городское хозяйство Москвы
В Лондоне задержали 35 экоактивистов, устроивших протест на дороге

Полиция Лондона задержала 35 экоактивистов, устроивших акцию на крупной дороге

© Just Stop Oil Активисты экологического движения Just Stop Oil в Лондоне, которые устроили протестную акцию против добычи нефти и газа
Активисты экологического движения Just Stop Oil в Лондоне, которые устроили протестную акцию против добычи нефти и газа
© Just Stop Oil
Активисты экологического движения Just Stop Oil в Лондоне, которые устроили протестную акцию против добычи нефти и газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полиция Лондона задержала 35 активистов экологического движения Just Stop Oil, которые устроили протестную акцию против добычи нефти и газа, тем самым затруднив движение на одной из крупных дорог на западе города, сообщило в среду само ведомство.
«
"Второй день подряд на этой неделе мы отвечаем на вызов, связанный с рядом активистов Just Stop Oil на дороге… 35 задержаний", - сообщила полиция в соцсети X.
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В пресс-релизе самого экологического движения отмечается, что в демонстрации приняли участие около 45 человек. Протестующие, вооружившись большими баннерами с символикой организации, устроили на дороге "медленный марш", тем самым затормозив движение транспорта.
Накануне полиция Лондона сообщила о выдвижении обвинений 31 активисту Just Stop Oil в связи с протестной акцией на площади около парламента Великобритании.
В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, а также неоднократно обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
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