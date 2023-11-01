https://ria.ru/20231101/akifi-1906627445.html

В состоянии раненого журналиста Акифи отметили положительную динамику

В состоянии раненого журналиста Акифи отметили положительную динамику - РИА Новости, 01.11.2023

В состоянии раненого журналиста Акифи отметили положительную динамику

Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи остается в тяжелом состоянии, но с положительной... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:21

2023-11-01T11:21

2023-11-01T11:25

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгородской области журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи остается в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее в минздраве Белгородской области заявили, что Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее сообщал РИА Новости, что лечение журналиста находится под личным контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова."Пациент продолжает получать необходимое лечение, его состояние пока остается тяжелым, но с положительной динамикой", - сказал Кузнецов.Имеющий российское гражданство Хайбар Акифи и его жена Олеся были тяжело ранены в ночь на 12 октября в результате падения украинского беспилотника на дом на окраине Белгорода, где находилась семья журналиста, в огне погибли их четырехлетняя дочь Амина и родители супруги.Ранее сообщалось, что у журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Олесю Акифи на прошлой неделе перевели из реанимации в отделение травматологии, сообщила главврач городской больницы №2 города Белгорода Ольга Мевша.

https://ria.ru/20231019/akifi-1903924386.html

https://ria.ru/20231018/sputnik-1903704006.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, общество, ситуация в днр и лнр