https://ria.ru/20231101/aes-1906691124.html

Второй блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию

Второй блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию - РИА Новости, 01.11.2023

Второй блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию

Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции приняли в промышленную эксплуатацию, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:22

2023-11-01T14:22

2023-11-01T15:17

ядерные технологии

белорусская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

белоруссия

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МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции приняли в промышленную эксплуатацию, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики."Первого ноября 2023 года приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС", — говорится в заявлении.Уточняется, что специалисты приняли это решение исходя из положительных заключений надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС. Кроме того, лицензию на промышленную эксплуатацию энергоблока выдало МЧС.К работе приемочной комиссии, в состав которой вошли сотрудники Минэнерго, МЧС, Госстандарта, Минстройархитектуры, Минприроды, Минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, ГПО "Белэнерго", а также представители российских компаний "АСЭ", "Атомстройэкспорт", "Атомтехэнерго", широко привлекались профильные специалисты, эксперты и ученые."Оценка осуществлялась по ключевым направлениям: проверка готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, подготовка персонала, готовность систем безопасности, ядерный надзор", — отметили в белорусском Минэнерго.Сейчас блок работает на номинальной мощности. С момента его включения в объединенную энергосистему он сгенерировал более двух миллиардов киловатт-часов электроэнергии.Белоруссия строит в Островце (Гродненская область) АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт. Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020-го) БелАЭС выработала более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Первое включение в сеть второго энергоблока состоялось в мае этого года.

https://ria.ru/20231017/aes-1903280495.html

https://ria.ru/20231023/aes-1904690055.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия