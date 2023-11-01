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Второй блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию - РИА Новости, 01.11.2023
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Ядерные технологии
 
14:22 01.11.2023 (обновлено: 15:17 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/aes-1906691124.html
Второй блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию
Второй блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию - РИА Новости, 01.11.2023
Второй блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию
Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции приняли в промышленную эксплуатацию, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:22
2023-11-01T15:17
ядерные технологии
белорусская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белоруссия
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МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции приняли в промышленную эксплуатацию, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.&quot;Первого ноября 2023 года приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что специалисты приняли это решение исходя из положительных заключений надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС. Кроме того, лицензию на промышленную эксплуатацию энергоблока выдало МЧС.К работе приемочной комиссии, в состав которой вошли сотрудники Минэнерго, МЧС, Госстандарта, Минстройархитектуры, Минприроды, Минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, ГПО "Белэнерго", а также представители российских компаний "АСЭ", "Атомстройэкспорт", "Атомтехэнерго", широко привлекались профильные специалисты, эксперты и ученые."Оценка осуществлялась по ключевым направлениям: проверка готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, подготовка персонала, готовность систем безопасности, ядерный надзор", — отметили в белорусском Минэнерго.Сейчас блок работает на номинальной мощности. С момента его включения в объединенную энергосистему он сгенерировал более двух миллиардов киловатт-часов электроэнергии.Белоруссия строит в Островце (Гродненская область) АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт. Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020-го) БелАЭС выработала более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Первое включение в сеть второго энергоблока состоялось в мае этого года.
https://ria.ru/20231017/aes-1903280495.html
https://ria.ru/20231023/aes-1904690055.html
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белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия
Ядерные технологии, Белорусская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Белоруссия
Второй блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию

Минэнерго: второй блок Белорусской АЭС приняли в промышленную эксплуатацию

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции приняли в промышленную эксплуатацию, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.
«

"Первого ноября 2023 года приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС", — говорится в заявлении.

Уточняется, что специалисты приняли это решение исходя из положительных заключений надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС. Кроме того, лицензию на промышленную эксплуатацию энергоблока выдало МЧС.
К работе приемочной комиссии, в состав которой вошли сотрудники Минэнерго, МЧС, Госстандарта, Минстройархитектуры, Минприроды, Минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, ГПО "Белэнерго", а также представители российских компаний "АСЭ", "Атомстройэкспорт", "Атомтехэнерго", широко привлекались профильные специалисты, эксперты и ученые.
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"Оценка осуществлялась по ключевым направлениям: проверка готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, подготовка персонала, готовность систем безопасности, ядерный надзор", — отметили в белорусском Минэнерго.
Сейчас блок работает на номинальной мощности. С момента его включения в объединенную энергосистему он сгенерировал более двух миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
Белоруссия строит в Островце (Гродненская область) АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт. Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020-го) БелАЭС выработала более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Первое включение в сеть второго энергоблока состоялось в мае этого года.
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