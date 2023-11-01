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Аэропорт в Абу-Даби открыл новый терминал с тематическими пространствами - РИА Новости, 01.11.2023
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22:57 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/aeroport-1906819103.html
Аэропорт в Абу-Даби открыл новый терминал с тематическими пространствами
Аэропорт в Абу-Даби открыл новый терминал с тематическими пространствами - РИА Новости, 01.11.2023
Аэропорт в Абу-Даби открыл новый терминал с тематическими пространствами
Международный аэропорт Абу-Даби (ОАЭ) открыл новый терминал с тематическими пространствами – в частности, пустыней и морем, а также со стойками самостоятельной... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T22:57
2023-11-01T22:57
абу-даби
москва
аэрофлот
международная ассоциация воздушного транспорта
шереметьево (аэропорт)
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АБУ-ДАБИ, 1 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт Абу-Даби (ОАЭ) открыл новый терминал с тематическими пространствами – в частности, пустыней и морем, а также со стойками самостоятельной регистрации и сдачи багажа по биометрии; летать отсюда будут в том числе "Аэрофлот" и "Победа", передает корреспондент РИА Новости. Отличительной особенностью нового терминала будет самостоятельная сдача багажа и регистрация на рейс по биометрии лица с помощью специально оборудованных стоек, убедился корреспондент РИА Новости. Сейчас в терминале установлено 14 устройств биометрического контроля. Как ожидается, в дальнейшем их количество будет увеличено. Терминал будет обслуживать до 45 миллионов пассажиров в год, соединяя более 117 основных направлений по всему миру. Минимальное время ожидания между пересадками составит 45 минут, включая ожидание багажа, сообщил представитель воздушной гавани. Согласно зимнему расписанию, определенному Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association), из нового терминала будут летать 28 авиакомпаний, в числе которых две российские - "Аэрофлот" и лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). Терминал сможет одновременно принимать 79 самолетов и обслуживать до 11 тысяч пассажиров за 1 час, рассказали представители аэропорта. Терминал А стал одним из крупнейших в мире: его площадь 742 тысячи квадратных метров, при этом добраться от входа в аэропорт до гейта пассажир сможет за 12 минут. Здание терминала в форме буквы X состоит из четырех тематических пространств, которые подчеркивают ландшафт города: пустыня, город, море и оазис. В терминале имеется 14 залов ожидания и 140 гостиничных номеров. Лоукостер "Победа" 29 октября запустил прямые рейсы по маршруту Москва ("Внуково") - Абу-Даби. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Кроме того, "Аэрофлот" возобновил регулярные полеты из "Шереметьево" в Абу-Даби, полеты будут выполняться также четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. "Аэрофлот" планирует со 2 ноября перевести рейсы в новый терминал международного аэропорта Абу-Даби.
https://ria.ru/20231029/aeroflot-1905946385.html
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абу-даби, москва, аэрофлот, международная ассоциация воздушного транспорта, шереметьево (аэропорт)
Абу-Даби, Москва, Аэрофлот, Международная ассоциация воздушного транспорта, Шереметьево (аэропорт)
Аэропорт в Абу-Даби открыл новый терминал с тематическими пространствами

Аэропорт в Абу-Даби открыл новый терминал с пустыней, морем и биометрией

© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHERВид на Абу-Даби, ОАЭ
Вид на Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
Вид на Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 1 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт Абу-Даби (ОАЭ) открыл новый терминал с тематическими пространствами – в частности, пустыней и морем, а также со стойками самостоятельной регистрации и сдачи багажа по биометрии; летать отсюда будут в том числе "Аэрофлот" и "Победа", передает корреспондент РИА Новости.
Отличительной особенностью нового терминала будет самостоятельная сдача багажа и регистрация на рейс по биометрии лица с помощью специально оборудованных стоек, убедился корреспондент РИА Новости. Сейчас в терминале установлено 14 устройств биометрического контроля. Как ожидается, в дальнейшем их количество будет увеличено.
Терминал будет обслуживать до 45 миллионов пассажиров в год, соединяя более 117 основных направлений по всему миру. Минимальное время ожидания между пересадками составит 45 минут, включая ожидание багажа, сообщил представитель воздушной гавани.
Согласно зимнему расписанию, определенному Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association), из нового терминала будут летать 28 авиакомпаний, в числе которых две российские - "Аэрофлот" и лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). Терминал сможет одновременно принимать 79 самолетов и обслуживать до 11 тысяч пассажиров за 1 час, рассказали представители аэропорта.
Терминал А стал одним из крупнейших в мире: его площадь 742 тысячи квадратных метров, при этом добраться от входа в аэропорт до гейта пассажир сможет за 12 минут. Здание терминала в форме буквы X состоит из четырех тематических пространств, которые подчеркивают ландшафт города: пустыня, город, море и оазис. В терминале имеется 14 залов ожидания и 140 гостиничных номеров.
Лоукостер "Победа" 29 октября запустил прямые рейсы по маршруту Москва ("Внуково") - Абу-Даби. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Кроме того, "Аэрофлот" возобновил регулярные полеты из "Шереметьево" в Абу-Даби, полеты будут выполняться также четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. "Аэрофлот" планирует со 2 ноября перевести рейсы в новый терминал международного аэропорта Абу-Даби.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Аэрофлот возобновил полеты в Абу-Даби
29 октября, 11:18
 
Абу-ДабиМоскваАэрофлотМеждународная ассоциация воздушного транспортаШереметьево (аэропорт)
 
 
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