https://ria.ru/20231031/zivert-1906123122.html

Zivert: "Я впервые делюсь самым сокровенным"

Zivert: "Я впервые делюсь самым сокровенным" - РИА Новости, 31.10.2023

Zivert: "Я впервые делюсь самым сокровенным"

Третий студийный альбом "В мире веселых" — Zivert (Юлия Зиверт) вернулась к поклонникам с первым за два года крупным релизом. Певица рассказала РИА Новости, что РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:00

2023-10-31T08:00

2023-10-31T14:10

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Галина Соколова. Третий студийный альбом "В мире веселых" — Zivert (Юлия Зиверт) вернулась к поклонникам с первым за два года крупным релизом. Певица рассказала РИА Новости, что нового и необычного ждать слушателям, почему записывалась на Бали и как ей удается всегда оставаться в тонусе. — Какой Zivert предстанет перед зрителями на этот раз? — Абсолютно новой — это точно! Совершенно другое звучание. Я как будто переродилась и обрела второе "я".— Что этому помогло? — Наверное, я наконец-то раскрыла свой авторский потенциал. Причем это касается и текстов, и музыки. Все, кто уже послушал альбом, отмечают особую женскую энергию, которую несут в себе новые песни. Для меня это самый ценный комплимент, поскольку через музыку я выражаю внутренние переживания и в нее же закладываю новые смыслы.— Вы отошли от фирменного ретрозвучания. Как решились на это? — В этом был определенный риск. Я вообще по натуре человек-эксперимент и не хочу останавливаться на достигнутом. Мы соединили несколько музыкальных стилей. Я называю это "авангардный поп с щепоткой гротеска". "В мире веселых" соткан из диско с легким налетом афро- и френч-хауса, драм-н-бейса, хип-хопа. Альбом танцевальный, но с глубоким смыслом.— В клипе на заглавный трек "Бери и беги", а также в промо к альбому вы появляетесь в нескольких необычных образах. Как в них раскрывается "новая Zivert"? — С визуальной точки зрения это некий сложносочиненный персонаж, внутри которого уживаются сотни разных личностей и характеров. Настроение может меняться несколько раз на дню. Эту особенность мы выразили в клипе "Бери и беги". Там семь разноплановых образов, и каждый — воплощение очередного альтер эго.— Многие ваши песни — о любви. Это связано с личными переживаниями?— Конечно, мое творчество отражает всю палитру и гамму чувств, которые я испытываю. А в новом альбоме я впервые обнажаю свое внутреннее состояние и делюсь самым сокровенным. Там есть песня под названием "Любовь". Сколько гениальных произведений литературы, кино и музыки посвящено этой теме! Думаете, стали бы они такими популярными, если бы не были воплощением и результатом настоящих человеческих страстей? Мне кажется, ни один автор не смог бы чисто механически написать что-то стоящее, не отразив прожитое.— Альбом записывался на Бали. Почему?Этот остров — мое место силы. Нашей поездке предшествовал очень трудный во всех смыслах год. Бесконечными гастролями, режимом 24/7 я загнала себя в угол, и мой организм настойчиво давал понять, что просто необходимо взять паузу. Поэтому и отправились на Бали — всем коллективом. Только там я смогла расслабиться и перезарядиться. Месяц мы провели вместе, а результат этого ретрита — долгожданный "В мире веселых". — Чем вас привлекает Бали?— Вообще, я, наверное, самый преданный фанат этого острова. Дикая природа, бескрайний океан, сливающийся с небом, сумасшедшие закаты и всегда улыбающиеся балийцы — что может быть большей усладой для глаз и вдохновением для творчества? Мы арендовали виллу с потрясающим видом, где и создали нашу импровизированную студию.— Удалось полностью восстановиться?— Да, однозначно, причем как физически, так и ментально. До отъезда врачи вообще не давали мне шанса на скорое возвращение на сцену. Прописывали кучу медикаментов, от которых я сознательно отказалась, положившись на внутренний ресурс. Целебная атмосфера Бали сделала свое дело, а я в очередной раз убедилась, что нужно всегда прислушиваться к себе, доверять интуиции. Я много медитировала, занималась йогой и с головой погрузилась в творчество. Музыка помогла лучше всех лекарств.— Что еще вы обычно делаете, чтобы набраться сил и быть в тонусе? — В идеальной картине мира — это отпуск! Но поскольку сейчас нет на это времени, я держу себя в тонусе благодаря регулярному спорту. Нашла своего тренера — она поставила мне технику, показала, что полноценные тренировки получаются и без тяжелых, изнурительных упражнений. Кроме того — правильное питание. Здесь я тоже навела порядок. А чтобы выдохнуть и наполнить свой ментальный сосуд, я иду с собакой в лес. Могу там и с деревьями пообниматься, и поорать — выпустить пар. Ну и общение с близкими и родными всегда помогает по-настоящему расслабиться.— Вы могли бы назвать себя требовательной звездой? Что обычно включаете в райдер? Без чего не можете обойтись?— Я не хотела бы называть себя звездой. Звезды на небе, а мы — музыканты. Конечно, мы с командой очень требовательны к техническому райдеру. Хорошие звук и свет на площадке — это просто "маст"! По-другому никак. Что касается бытового райдера, то он, как мне кажется, очень скромный и базовый. Не могу обойтись в гримерке без зеркала в пол, потому что во время выступлений я часто переодеваюсь. С точки зрения продуктов — ничего сверхъестественного. Вода без газа, чай с лимоном и медом, натуральный черный шоколад и фрукты. Ну и еда для моих музыкантов.— Вы записывали дуэты с другими исполнителями, например Бастой, Niletto, "Руки вверх!". Планируете ли коллаборацию с кем-то из певиц? — Кстати, совсем недавно задумалась и поняла, что все мои дуэты были именно с мужчинами. Наверное, мне проще найти с ними общий язык. (Смеется.) По женской части были только каверы. Сейчас я наконец-то выпустила аж 14 новых сольных песен, поэтому сполна хочу насладиться каждой из них. Не отметаю возможности новых фитов, но в ближайших планах этого нет.— Если бы вам предложили выступить с любой знаменитостью — российской, зарубежной, — кто бы это был?— Думаю, это могли бы быть Стинг, Шаде или Эрика Баду. Я люблю интеллектуальную музыку. — Сложно быть чуть ли не главным хитмейкером страны? Это же дополнительная ответственность перед слушателями? — Большое спасибо за комплимент. Значит, мы все делаем правильно. Ответственность, конечно, колоссальная. Любой более или менее медийный персонаж, будь то успешный артист, блогер или актер, автоматически несет ответственность за своих поклонников. Бог подарил мне голос и возможность самовыражаться: творить и доносить до слушателей важные смыслы, меняя тем самым людей к лучшему. Я уверена, что музыка очень помогает проходить какие-то тяжелые этапы, найти себя, на что-то решиться, что-то пережить или преодолеть. И вместе с этим даром приходит огромная ответственность за то, что ты несешь в этот мир, какой пример подаешь. Мы, люди сцены, всегда должны помнить об этом.

https://ria.ru/20231027/zivert-1905676631.html

https://ria.ru/20231013/zivert-1902649545.html

https://ria.ru/20200807/1575499017.html

https://ria.ru/20231006/guzeeva-1900684828.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

юлия зиверт (zivert), бали, знаменитости, баста (василий вакуленко), стинг, руки вверх! (группа), интервью