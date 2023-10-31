https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906525583.html

"Шансы есть". Зеленскому сообщили о готовящемся ударе

"Шансы есть". Зеленскому сообщили о готовящемся ударе - РИА Новости, 31.10.2023

"Шансы есть". Зеленскому сообщили о готовящемся ударе

Украинцы могут поднять восстание против президента Владимира Зеленского из-за его неспособности управлять государством, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:29

2023-10-31T19:29

2023-10-31T20:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

олег соскин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897992148_382:99:1011:453_1920x0_80_0_0_51a4ef51b67c16fc299e85c0d00aa307.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинцы могут поднять восстание против президента Владимира Зеленского из-за его неспособности управлять государством, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Если Зеленский сейчас не остановится и не отменит военное положение <…>. Шансы есть изменить ситуацию. Если он и дальше будет лезть на рожон, <…> то я не уверен, что Зеленский и его подельники смогут вырваться, навряд ли, <…> будет очень плохая для них ситуация", — отметил он.По словам эксперта, Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания. Соскин призвал его среди прочего восстановить гражданские права в стране и начать переговоры о прекращении огня."У них власть просто колоссальная, они действуют антиконституционно, в стране установлена их диктатура. Страна стационарного бандита под видом того, что выполняются западные требования якобы для вступления в ЕС и НАТО", — резюмировал он.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Несколько источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20231031/vsu-1906503222.html

https://ria.ru/20231031/rossiya-1906454640.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин