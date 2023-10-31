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"Шансы есть". Зеленскому сообщили о готовящемся ударе - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 31.10.2023 (обновлено: 20:18 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906525583.html
"Шансы есть". Зеленскому сообщили о готовящемся ударе
"Шансы есть". Зеленскому сообщили о готовящемся ударе - РИА Новости, 31.10.2023
"Шансы есть". Зеленскому сообщили о готовящемся ударе
Украинцы могут поднять восстание против президента Владимира Зеленского из-за его неспособности управлять государством, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:29
2023-10-31T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинцы могут поднять восстание против президента Владимира Зеленского из-за его неспособности управлять государством, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Если Зеленский сейчас не остановится и не отменит военное положение &lt;…&gt;. Шансы есть изменить ситуацию. Если он и дальше будет лезть на рожон, &lt;…&gt; то я не уверен, что Зеленский и его подельники смогут вырваться, навряд ли, &lt;…&gt; будет очень плохая для них ситуация", — отметил он.По словам эксперта, Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания. Соскин призвал его среди прочего восстановить гражданские права в стране и начать переговоры о прекращении огня."У них власть просто колоссальная, они действуют антиконституционно, в стране установлена их диктатура. Страна стационарного бандита под видом того, что выполняются западные требования якобы для вступления в ЕС и НАТО", — резюмировал он.На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Несколько источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20231031/vsu-1906503222.html
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в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Шансы есть". Зеленскому сообщили о готовящемся ударе

Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы могут поднять бунт против Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинцы могут поднять восстание против президента Владимира Зеленского из-за его неспособности управлять государством, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Если Зеленский сейчас не остановится и не отменит военное положение <…>. Шансы есть изменить ситуацию. Если он и дальше будет лезть на рожон, <…> то я не уверен, что Зеленский и его подельники смогут вырваться, навряд ли, <…> будет очень плохая для них ситуация", — отметил он.
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По словам эксперта, Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания. Соскин призвал его среди прочего восстановить гражданские права в стране и начать переговоры о прекращении огня.
«
"У них власть просто колоссальная, они действуют антиконституционно, в стране установлена их диктатура. Страна стационарного бандита под видом того, что выполняются западные требования якобы для вступления в ЕС и НАТО", — резюмировал он.
На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Несколько источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали агентству, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
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