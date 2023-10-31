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Небензя призвал не дать Зеленскому принести в жертву весь украинский народ - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906508331.html
Небензя призвал не дать Зеленскому принести в жертву весь украинский народ
Небензя призвал не дать Зеленскому принести в жертву весь украинский народ - РИА Новости, 31.10.2023
Небензя призвал не дать Зеленскому принести в жертву весь украинский народ
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов СБ ООН не дать Владимиру Зеленскому принести в жертву весь украинский народ несбыточным геополитическим... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:49
2023-10-31T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
сша
оон
василий небензя
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ООН, 31 окт - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов СБ ООН не дать Владимиру Зеленскому принести в жертву весь украинский народ несбыточным геополитическим планам США по ослаблению России. Небензя упрекнул западных членов СБ ООН в том, что те уделяют гуманитарным потребностям населения сектора Газа совсем не то же внимание, что жителям Украины. "Прекрасно понимаем истинную цену ваших усилий и крокодиловых слез, которые вы сегодня пытаетесь проливать. Вы даже себе не представляете, как цинично и двулично выглядят ваши усилия. Зато это теперь прекрасно понимают на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке", - сказал Небензя. "Наш вам совет: вместо циничного и двуличного спектакля сделайте хоть что-нибудь хорошее для украинского народа. А именно, не дайте преступному неонацистскому режиму Зеленского принести в жертву несбыточным геополитическим планам США по ослаблению России весь украинский народ. Глава киевской клики к этому уже очень близок", - подчеркнул постпред.
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, США, ООН, Василий Небензя, Ситуация в ДНР и ЛНР
Небензя призвал не дать Зеленскому принести в жертву весь украинский народ

Небензя: Зеленский близок к принесению в жертву планам США всего народа Украины

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ООН, 31 окт - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов СБ ООН не дать Владимиру Зеленскому принести в жертву весь украинский народ несбыточным геополитическим планам США по ослаблению России.
Небензя упрекнул западных членов СБ ООН в том, что те уделяют гуманитарным потребностям населения сектора Газа совсем не то же внимание, что жителям Украины.
"Прекрасно понимаем истинную цену ваших усилий и крокодиловых слез, которые вы сегодня пытаетесь проливать. Вы даже себе не представляете, как цинично и двулично выглядят ваши усилия. Зато это теперь прекрасно понимают на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке", - сказал Небензя.
"Наш вам совет: вместо циничного и двуличного спектакля сделайте хоть что-нибудь хорошее для украинского народа. А именно, не дайте преступному неонацистскому режиму Зеленского принести в жертву несбыточным геополитическим планам США по ослаблению России весь украинский народ. Глава киевской клики к этому уже очень близок", - подчеркнул постпред.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСШАООНВасилий НебензяСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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