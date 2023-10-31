https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906508331.html

Небензя призвал не дать Зеленскому принести в жертву весь украинский народ

Небензя призвал не дать Зеленскому принести в жертву весь украинский народ - РИА Новости, 31.10.2023

Небензя призвал не дать Зеленскому принести в жертву весь украинский народ

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов СБ ООН не дать Владимиру Зеленскому принести в жертву весь украинский народ несбыточным геополитическим... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:49

2023-10-31T18:49

2023-10-31T18:49

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ООН, 31 окт - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов СБ ООН не дать Владимиру Зеленскому принести в жертву весь украинский народ несбыточным геополитическим планам США по ослаблению России. Небензя упрекнул западных членов СБ ООН в том, что те уделяют гуманитарным потребностям населения сектора Газа совсем не то же внимание, что жителям Украины. "Прекрасно понимаем истинную цену ваших усилий и крокодиловых слез, которые вы сегодня пытаетесь проливать. Вы даже себе не представляете, как цинично и двулично выглядят ваши усилия. Зато это теперь прекрасно понимают на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке", - сказал Небензя. "Наш вам совет: вместо циничного и двуличного спектакля сделайте хоть что-нибудь хорошее для украинского народа. А именно, не дайте преступному неонацистскому режиму Зеленского принести в жертву несбыточным геополитическим планам США по ослаблению России весь украинский народ. Глава киевской клики к этому уже очень близок", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html

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Кирилл Волков

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