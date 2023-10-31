https://ria.ru/20231031/zelenskiy-1906318255.html

Ермак удалил пост с призывом прочесть статью о Зеленском, пишут СМИ

Ермак удалил пост с призывом прочесть статью о Зеленском, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2023

Ермак удалил пост с призывом прочесть статью о Зеленском, пишут СМИ

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник порекомендовал всем прочесть статью издания Time с Зеленским, однако, ознакомившись с материалом,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T01:41

2023-10-31T01:41

2023-10-31T10:33

украина

владимир зеленский

андрей ермак

в мире

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник порекомендовал всем прочесть статью издания Time с Зеленским, однако, ознакомившись с материалом, критикующим и указывающим на изъяны действующих украинских властей, удалил свой призыв в Telegram-канале, сообщает издание "Цензор.net". "Очень важный репортаж. Рекомендую прочесть всем", — приводит слова Ермака издание, ранее опубликованные в его Telegram-канале.Через некоторое время, отмечает издание, его пост был удален. В понедельник Time выпустил статью с комментариями Зеленского и представителями его команды под названием "Никто не верит в победу Украины так, как я". Кроме прочего, в материале журнала отмечается, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями, а тема возможности обсуждения с Россией мирного соглашения находится под запретом. Также журнал пишет, что Зеленский чувствует, что союзники его предали и оставили только средства для выживания, но не для победы в конфликте с Россией.

https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906302245.html

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украина, владимир зеленский, андрей ермак, в мире