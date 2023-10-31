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Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля
Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля - РИА Новости, 31.10.2023
Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля
Рубль усиливает рост на последних торгах месяца, и курс юаня, в частности, опустился до 12,50 рубля – впервые с 11 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:39
2023-10-31T11:39
2023-10-31T11:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Рубль усиливает рост на последних торгах месяца, и курс юаня, в частности, опустился до 12,50 рубля – впервые с 11 июля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск снижается на 14 копеек, до 12,5 рубля. Курс доллара в то же время падает на 1,06 рубля, до 91,80 рубля, евро – на 1,07 рубля, до 97,57 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, юань, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Юань, Рубль
Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля
Курс юаня на Московской бирже опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля