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Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля - РИА Новости, 31.10.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:39 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/yuan-1906375815.html
Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля
Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля - РИА Новости, 31.10.2023
Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля
Рубль усиливает рост на последних торгах месяца, и курс юаня, в частности, опустился до 12,50 рубля – впервые с 11 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:39
2023-10-31T11:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
юань
рубль
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Рубль усиливает рост на последних торгах месяца, и курс юаня, в частности, опустился до 12,50 рубля – впервые с 11 июля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск снижается на 14 копеек, до 12,5 рубля. Курс доллара в то же время падает на 1,06 рубля, до 91,80 рубля, евро – на 1,07 рубля, до 97,57 рубля.
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экономика, московская биржа, россия, юань, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Юань, Рубль
Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля

Курс юаня на Московской бирже опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля

© iStock.com / Oleg ElkovКитайский юань и российские рубли
Китайский юань и российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© iStock.com / Oleg Elkov
Китайский юань и российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Рубль усиливает рост на последних торгах месяца, и курс юаня, в частности, опустился до 12,50 рубля – впервые с 11 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск снижается на 14 копеек, до 12,5 рубля.
Курс доллара в то же время падает на 1,06 рубля, до 91,80 рубля, евро – на 1,07 рубля, до 97,57 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияЮаньРубль
 
 
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