https://ria.ru/20231031/yuan-1906375815.html

Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля

Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля - РИА Новости, 31.10.2023

Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля

Рубль усиливает рост на последних торгах месяца, и курс юаня, в частности, опустился до 12,50 рубля – впервые с 11 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:39

2023-10-31T11:39

2023-10-31T11:39

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Рубль усиливает рост на последних торгах месяца, и курс юаня, в частности, опустился до 12,50 рубля – впервые с 11 июля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск снижается на 14 копеек, до 12,5 рубля. Курс доллара в то же время падает на 1,06 рубля, до 91,80 рубля, евро – на 1,07 рубля, до 97,57 рубля.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, юань, рубль